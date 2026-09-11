Una exposición repasa los diez años de trayectoria e innovación del Cemener

La muestra "Un sueño para mi provincia" refleja la evolución del Centro de Medicina Nuclear.

El Museo Conrado Hasenauer, ubicado en la calle Los Tordos 241 de la localidad de Oro Verde, mantendrá abierta al público la muestra documental e histórica titulada "Un sueño para mi provincia" hasta el próximo domingo 20 de septiembre.

La iniciativa, organizada para conmemorar el décimo aniversario de la puesta en marcha del Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos, busca ofrecer un recorrido explicativo por la evolución institucional del centro médico radicado en la localidad, visibilizando las distintas etapas de su desarrollo edilicio, tecnológico y profesional desde sus inicios hasta el presente.

A lo largo de la exposición, se pueden observar materiales fotográficos, documentos y datos informativos que repasan los diez años de trabajo continuo del establecimiento en el territorio provincial.

La presentación detalla la labor diaria enfocada en la asistencia profesional, el diagnóstico temprano, los tratamientos especializados y la investigación científica aplicada al abordaje de patologías de alta complejidad, principalmente dentro de las áreas de la oncología, la cardiología y la neurología.

El público interesado en recorrer la instalación puede acercarse de forma gratuita al museo durante la mañana los días lunes, martes, miércoles y viernes en el horario de 9 a 12, mientras que los fines de semana el espacio abre sus puertas durante la tarde, los días sábados y domingos de 15 a 18.