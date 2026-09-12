La Feria de Arte Paraná reunió en Sala Mayo a galerías, artistas y proyectos de la ciudad

Este fin de semana de 16 a 21, continúa la Feria de Arte Paraná en Sala Mayo.

La tercera edición abrió este viernes con una programación que combina exhibición, circulación y venta de obras, recorridos mediados y actividades vinculadas a la historia del arte local. La feria continuará este sábado y domingo, de 16 a 21, en Sala Mayo. Durante la jornada inaugural se reconoció la trayectoria de Galería El Farol y se realizó una charla por los 40 años de Todas las Manos y el muralismo en Paraná.

La propuesta reúne en un mismo espacio a galerías, proyectos colectivos y artistas de distintas generaciones. La misma busca fortalecer el circuito de las artes visuales de la ciudad y acercar la producción local a públicos que no necesariamente frecuentan galerías o espacios especializados.

La jornada inaugural permitió recorrer obras, conocer proyectos y abrir conversaciones sobre distintas experiencias de la escena artística paranaense. Uno de los momentos centrales fue el reconocimiento a Galería El Farol, espacio con décadas de trayectoria en la ciudad y una historia estrechamente vinculada con varias generaciones de artistas.

Mona y Julieta Fernández, junto con otros integrantes de la familia ligada a la galería, recibieron la distinción. “Es una galería que tiene una trayectoria muy importante de muchos años y ellos han hecho un esfuerzo muy grande a través de las décadas”, expresó Mona Fernández en declaraciones al portal oficial del municipio.

Julieta Fernández resumió esa continuidad desde una experiencia personal: recordó que la primera muestra de El Farol se realizó cuando ella todavía no había nacido. “Es lo que hemos hecho siempre. Toda una vida en esto. Es bastante natural, es lo que nos gusta y es lo que hacemos”, señaló.

Un mapa del arte que se produce en Paraná

La feria también funciona como una vidriera para espacios que actualmente sostienen parte de la actividad artística de la ciudad. Entre ellos participa La Portland, galería y fundación dedicada al arte contemporáneo.

Agustina Flores destacó la posibilidad de mostrar una producción que muchas veces circula dentro de ámbitos específicos y no siempre alcanza a públicos más amplios. “Lo lindo es que se sepa qué sucede en Paraná, porque por ahí no se conoce tanto, no se sabe que existe tanta cantidad de obra y con tanto nivel”, afirmó.

Desde la organización, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, puso el foco en la necesidad de consolidar un circuito artístico que articule artistas, galerías, proyectos y públicos. También destacó que la feria, que atraviesa su tercera edición, ya forma parte de un calendario que busca proyectarse más allá de la ciudad.

El secretario de Cultura y Educación, Rubén Clavenzani, remarcó especialmente la diversidad generacional de los participantes y la posibilidad de que la propuesta convoque a personas que llegan a Sala Mayo atraídas por otros motivos y terminan encontrándose con la producción artística local.

Cuarenta años de muralismo y trabajo comunitario

La programación del viernes incluyó además la charla “Todas las Manos, 40 años. Historia y huella del Muralismo en Paraná”, que recuperó el recorrido de una experiencia central para el arte comunitario de la ciudad.

Sergio Damonte destacó allí una de las características que diferencia al muralismo de otras prácticas: su relación directa con el espacio público y con quienes habitan los barrios donde las obras son realizadas.

“La pintura mural está más al alcance y es más compatible, más convidable en la calle, con la gente”, sostuvo. Para Damonte, esa dimensión colectiva permite que los vecinos no sean simplemente espectadores, sino que desarrollen también un vínculo de pertenencia con las obras que forman parte de su entorno cotidiano.

Acercar las obras al público

Esta edición incorpora además instancias de mediación para acompañar los recorridos y ofrecer otras formas de acercamiento a las obras.

Erika Schymansky, estudiante avanzada de la Licenciatura en Artes Visuales, fue seleccionada como guía de la feria. Su trabajo implica conversar con los artistas, conocer sus procesos y trasladar parte de esas experiencias a quienes recorren la muestra.

“Hay de todo y muy variado. Hay procesos muy personales, hay mucha sensibilidad”, señaló sobre el panorama que encontró.

Para Schymansky, uno de los valores de la feria está precisamente en mostrar que el arte no constituye un territorio cerrado. En Sala Mayo conviven artistas de larga trayectoria, proyectos recientes y personas que atraviesan sus primeras experiencias de exhibición.

La Feria de Arte Paraná continuará este sábado y domingo, de 16 a 21, en Sala Mayo, con galerías, artistas y proyectos que integran la escena visual de la ciudad.