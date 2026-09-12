La Sinfónica de Entre Ríos brilló en el Juan L. Ortiz con Mozart, Beethoven y dos solistas invitados

Bajo la dirección de Luis Gorelik, se presentó la Sinfónica de Entre Ríos.

Bajo la dirección de Luis Gorelik, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volvió a presentarse este viernes en Paraná con un programa dedicado a Mozart y Beethoven. Silvina Álvarez, en viola, y Xavier Inchausti, en violín, fueron los solistas invitados de una noche que reunió a cerca de 80 músicos sobre el escenario del Centro Cultural Juan L. Ortiz.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volvió a encontrarse este viernes con el público de Paraná en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde ofreció un concierto a sala colmada bajo la dirección de Luis Gorelik.

Silvina Alvarez y Xavier Inchausti, los solistas invitados.

El programa reunió dos obras centrales del repertorio sinfónico: la Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta, de Wolfgang Amadeus Mozart, y la Sinfonía Nº 3 “Heroica”, de Ludwig van Beethoven.

La primera parte tuvo como protagonistas a los solistas invitados Xavier Inchausti, en violín, y Silvina Álvarez, en viola, acompañados por la formación entrerriana. Inchausti, oriundo de Bahía Blanca, desarrolla una extensa trayectoria como violinista y ocupa un lugar destacado dentro de la actividad orquestal argentina. Álvarez, nacida en Córdoba y radicada en Madrid, se desempeña como primera viola solista de la Orquesta Nacional de España.

La combinación de ambos intérpretes encontró en la obra de Mozart uno de los momentos centrales de la noche. La Sinfonía concertante plantea un diálogo permanente entre violín y viola, dos voces solistas que se alternan y entrelazan con la orquesta.

Después llegó Beethoven y una de sus obras más decisivas. La Heroica, concebida a comienzos del siglo XIX, significó un punto de inflexión en el desarrollo de la sinfonía por su extensión, su intensidad y la dimensión dramática que Beethoven imprimió al género.

Cerca de 80 músicos participaron de la presentación, que volvió a mostrar una importante convocatoria de público para la Sinfónica en la capital entrerriana.

Gorelik destacó especialmente las condiciones del Centro Cultural Juan L. Ortiz para este tipo de conciertos. Definió al espacio como un lugar “emblemático” para Paraná y valoró su “acústica natural extraordinaria”.

La intendenta Rosario Romero participó de la actividad y vinculó la presentación con el proyecto de consolidación del corredor cultural de calle Racedo. Señaló que en ese sector continúan distintas obras y proyectos orientados a fortalecer la actividad artística y cultural de la ciudad.

Por su parte, el director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, destacó la posibilidad de sostener en el espacio una programación diversa y convocar a públicos con intereses diferentes.

La presentación volvió a reunir a la Sinfónica con una sala llena en Paraná y sumó una nueva fecha a una temporada marcada por programas que combinan grandes obras del repertorio con la presencia de destacados solistas invitados.