Carlos Esteban Fernández vuelve a las artes visuales con una muestra que reúne 17 años de trabajo

La Hendija Arte Contemporáneo inaugurará este viernes 18 de septiembre a las 20 la exposición "Momentos", del artista visual paranaense Carlos Esteban Fernández, una muestra que reúne obras realizadas entre 2009 y 2026 y que marca su regreso a las artes plásticas después de un período de alejamiento. La propuesta podrá visitarse hasta el 2 de octubre, de miércoles a viernes de 18:30 a 20:30, en Gualeguaychú 171, con entrada libre y gratuita.

La exposición recorre distintas etapas de su producción y reúne trabajos atravesados por la pintura, el dibujo, la teatralidad y una mirada escultórica sobre la figura humana, en un reencuentro con una práctica que, aunque nunca desapareció por completo, durante años permaneció en un segundo plano frente a su actividad en el teatro.

Fernández nació en Paraná el 4 de mayo de 1966 y su vínculo con el arte comenzó desde muy temprano. A los 13 años ingresó a la Escuela de Artes Visuales, donde se vinculó especialmente con la cerámica, y con el paso del tiempo desarrolló también una trayectoria en las artes escénicas como actor de teatro, cine, televisión, publicidad y radioteatro, además de desempeñarse como dramaturgo y poeta. En 1991 realizó su primera exposición individual, con la serie "Figuras", trabajos realizados en pastel sobre papel. Después vendría un largo período en el que la pintura siguió presente, aunque sin ocupar el centro de su actividad artística.

En una entrevista que mantuvo con ANÁLISIS, Fernández aclaró que toda la pintó y hace 25 años hizo su última muestra individual en el Banco Bic (año 91), y explicó que el teatro también se convirtió en otra vía para expresar aquello que necesitaba decir.

Durante esos años, sin embargo, la pintura no quedó completamente abandonada. Fernández contó que en distintos momentos volvía a ella, especialmente cuando sentía la necesidad de atravesar un proceso más personal. "En los momentos en que tenía que hacer un viaje hacia mí mismo y reencontrarme, pintaba", explicó. Así fueron pasando los años y las obras se fueron acumulando, guardadas, mientras quienes conocían su producción insistían en que debía mostrarlas y compartirlas. "Así pasaron los 25 años y los amigos sabían de esto. Entonces siempre me estuvieron insistiendo en que lo compartiera", recordó.

"Momentos" surge, en buena medida, de ese proceso de recuperar trabajos realizados a lo largo del tiempo, volver a mirarlos y ponerlos nuevamente en circulación frente a otros.

Para el artista, esta exposición no representa solamente la recuperación de trabajos anteriores, sino también una decisión de continuar produciendo. "Yo creo que la pintura es una búsqueda constante", sostuvo. En ese sentido, la muestra funciona como un punto de partida para una nueva etapa, ya que después de tantos años tiene ganas de "seguir trabajando ahora, de tomarme el tiempo para no abandonar más la pintura, pero sin dejar tampoco el teatro y la escritura".

Entre las obras que integran "Momentos" hay una que ocupa un lugar especial para el artista. Se trata de "Esperando qué", una pintura que Fernández identifica como el inicio de esta etapa y que quedó vinculada, además, con una historia personal. La obra había sido enmarcada y una amiga del artista manifestó un interés particular por ella, ya que le dijo que tuviera la obra hasta el día que haga alguna muestra alguna vez, pensando que no iba a llegar nunca. El año pasado, Fernández volvió a pedirle la obra porque tenía previsto participar en una muestra colectiva que finalmente no se realizó. Para entonces, su amiga había fallecido. Por eso, la obra está cargada de muchas emociones y momentos, justamente, porque confié en que ella la cobijara en su casa y ahora volvió a mí y va a ser compartida con el resto de la gente que vaya a verla”m", explicó.

Para el autor, el momento más oportuno para trabajar en las obras es la noche ya que "la noche era maravillosa para crear porque uno está despojado de las obligaciones del día", explicó. En su caso, la producción debe convivir con otras actividades y responsabilidades. "El artista independiente le roba el tiempo al descanso para crear", expresó.

Fernández explicó que muchas veces el proceso comienza antes de que aparezca el trabajo sobre una superficie: "Por ahí tengo una idea y la voy elaborando en mi cabeza, después la vuelco con papel para después trabajarla sobre la superficie que vaya a ser". También señaló que las obras pueden surgir de maneras diferentes, ya que "a veces surge algo de un trabajo de mancha y de pronto aparece algo y a veces es una imagen bien definida que uno empieza a trabajar en la base".

Aunque nació en Paraná, Fernández pasó una parte importante de su juventud en Buenos Aires. Se fue siendo un adolescente, alrededor de 1983 o 1984, y durante ese periodo realizó algunas publicidades y tuvo distintas experiencias vinculadas con el mundo artístico, pero a los 21 años decidió regresar a Paraná y desarrollar aquí buena parte de su actividad.

Ahora, después de haber recuperado ese vínculo con las artes visuales, Fernández también piensa en lo que puede venir. Una de las ideas que tiene en mente está relacionada con Federico García Lorca, un autor al que reconoce como una referencia importante. "Yo soy muy Lorqueano, entonces quisiera homenajear al autor en pintura, tomar ideas de sus obras y plasmarlas en imágenes", adelantó y agregó que este tipo de relación ya lo hizo en teatro y en radioteatro, y que ahora quisiera hacerlo en pintura.

"Momentos" apareció como una muestra que no estaba prevista originalmente para este año y que surgió a partir de una propuesta de La Hendija. De hecho, Fernández contó que había "dado por perdido el año" en materia de proyectos artísticos vinculados al escenario. Tenía prevista una obra y esperaba poder subirse al escenario, pero las modificaciones de agenda y la situación generada por el Mundial hicieron que las actividades se postergaran. La propuesta de La Hendija cambió ese panorama y abrió la posibilidad de volver a mostrar su producción visual.

La decisión fue aceptar el desafío y trabajar durante los últimos meses para darle forma a la exposición. "Entonces, no quise desaprovechar esta oportunidad", afirmó. El montaje llevó casi tres meses de trabajo, no solamente por la cantidad de obras sino también por la manera en que Fernández quería presentar la muestra.

"Momentos" podrá visitarse desde este viernes 18 de septiembre –la inauguración será a las 20– hasta el viernes 2 de octubre en La Hendija Arte Contemporáneo, ubicada en Gualeguaychú 171, Paraná.