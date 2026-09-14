El ciclo Un Domingo de Teatro presenta una nueva función en La Vieja Usina

Un Domingo de Teatro tendrá una nueva función el domingo 20 de septiembre a las 20 en La Vieja Usina (Matorras 861) de Paraná. Se presentará la obra "El sueño de los zánganos".

La obra habla de un "mundo en decadencia, vestigio de un poder monárquico y anacrónico". Cuenta la sinopsis: "El sueño de los zánganos es una sátira que expone las miserias humanas a través de metáforas. El rey y la reina solo se enuncian el amor, mientras el reino se encuentra en el abismo y se cae a pedazos. La colmena se ve amenazada por un enemigo externo y el rey toma una decisión cruel. La obra es una crítica mordaz a la corrupción y la hipocresía".

El autor es Rafael Bruza, con dirección de Patricia Velzi y la actuación de Fabián Nardini, Patricia Velzi, Santiago David, Claudia Luna, Mariana Panozzo Zénere y Gastón Penco.

Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.

La entrada será libre y gratuita.