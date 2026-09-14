“El retrato de Dorian” llega al Teatro 3 de Febrero en una versión musical del clásico de Oscar Wilde

“El retrato de Dorian”, en el Teatro 3 de Febrero el miércoles 23 de septiembre, a las 21.

La adaptación, dirigida por Joaquín Gómez Baglietto y Nicolás Vivas, se presentará el miércoles 23 de septiembre a las 21. La propuesta parte de The Picture of Dorian Gray y suma una dramaturgia propia, música original y una puesta inspirada en el Londres victoriano.

Una nueva versión de “El retrato de Dorian”, la célebre novela de Oscar Wilde, llegará al Teatro 3 de Febrero el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 21, en formato de drama musical.

La producción pertenece a Consciente.in Producciones y la adaptación fue realizada por Joaquín Gómez Baglietto y Nicolás Vivas, quienes también tienen a su cargo la dirección. La puesta toma como punto de partida The Picture of Dorian Gray, pero no busca reproducir literalmente la novela: incorpora personajes, escenas y composiciones musicales originales para construir una lectura propia del clásico.

La historia sigue a Dorian Gray, un joven cuya belleza despierta admiración y lo coloca bajo la influencia de Lord Henry, un hombre seductor que defiende el culto al placer y la eterna juventud. A partir de ese vínculo, Dorian comienza un recorrido que pondrá en tensión sus convicciones, sus afectos y los límites de sus decisiones.

En paralelo aparece Sybil, una joven que busca escapar de un destino atravesado por la pobreza y la explotación. El encuentro entre ambos abre la posibilidad de una historia de amor, mientras un misterioso retrato comienza a guardar las consecuencias de aquello que Dorian intenta preservar a cualquier precio.

La puesta recupera elementos de la estética del Londres victoriano y combina actuación, música y una banda sonora original. La obsesión por la belleza, el paso del tiempo, la construcción de la identidad, la influencia de los otros y la búsqueda de una perfección imposible aparecen entre los temas que atraviesan esta adaptación.

El elenco está integrado por Nicolás Vivas, Paula Godone, Víctor Vázquez, Joaquín Gómez Baglietto, Fabricia Tulli, Brian de Luca, Estefanía Curá, Luisina César y Alejandro Galanti.

El ensamble suma a Juliana Maffey, Claudia Marzo, Malena Persnar, Belén Vianco, Erika Rossi, Agustina Grand, Chiara Segura, Matías Rossaroli, Liliana Valcarcel, Erick Benmelej, Rosario Gálvez, Araceli Ramírez y Federico Grand.

El equipo creativo se completa con Paula Godone, en el trabajo vocal; Nicolás Vivas, en coreografía; Ana María Marchioni, en gráfica; Carmen Coronel y Belén Vianco, en vestuario; Nacho Vianco, en sonido; y Jesús Lannes, en fotografía.

La función será el miércoles 23 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse por WhatsApp al 343-5300999, con posibilidad de pago mediante alias.