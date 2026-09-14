Fotógrafos de Entre Ríos invitan a celebrar su día con una muestra

Una muestra para celebrar el oficio y el encuentro con el público.

La Asociación de Fotógrafos Profesionales de Entre Ríos llevará a cabo una muestra fotográfica especial titulada "Día del Fotógrafo" el próximo lunes 21 de septiembre a las 20 en la sede ubicada en la calle Pellegrini 585 de la ciudad de Paraná.

La actividad se desarrollará con el propósito de conmemorar la fecha que pone el valor a la profesión, mediante un espacio de encuentro entre los realizadores locales y el público ante la exhibición de producciones visuales que abordan el ejercicio de la disciplina y el valor de la mirada técnica y artística.

La propuesta expositiva se estructura a partir del lema "Fotografiar es sentir, mirar y contar", y está integrado por trabajos que reflejan la búsqueda individual de los autores sobre el significado de ejercer el oficio y capturar momentos significativos.

La entrada será libre y gratuita.