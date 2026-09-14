La Camalote Teatro presentará la obra "Casanimal" en el Auditorio Walter Heinze

El grupo La Camalote Teatro llevará a cabo una función de la obra teatral "Casanimal" este viernes 18 de septiembre a las 21 en el Auditorio Profesor Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La presentación se desarrollará en el marco del ciclo cultural Escuela Abierta con el objetivo de promover espacios sobre la memoria, la identidad familiar y los vínculos intergeneracionales mediante una pieza dramática que aborda las vivencias de una familia de clase media en el interior santafesino durante la década de 1970.

La obra, cuyo texto pertenece a la dramaturga santafesina María Rosa Pfeiffer y cuenta con la dirección general de Tucho Balladares, fue estrenada por la compañía a fines de junio de 2026.

El argumento dramático sigue el retorno de una mujer de 42 años a la casa de su infancia y adolescencia tras enterarse del estado de salud de su madre enferma, situación que desencadena el recuerdo de episodios fundamentales vividos antes de su partida para iniciar estudios superiores.

El elenco escénico está integrado por las actrices Marcela Kowalsky y Tamara Princic.

Para asistir a la función, las entradas anticipadas pueden solicitarse a través del 343 5147667 a un valor de $15.000 para la entrada general, de $10.000 para estudiantes y jubilados, y un arancel especial de $5.000 para delegaciones escolares. En puerta, el costo será de $20.000 para el público general y de $15.000 pesos para estudiantes y jubilados.