La Feria de Arte Paraná cerró su edición 2026 con premios y una fuerte convocatoria en Sala Mayo

Durante tres jornadas, la feria reunió a más de 100 artistas, galerías, espacios culturales y proyectos independientes a la vera del río. El cierre de este domingo incluyó recorridos, charlas, una intervención performática y la entrega de premios estímulo y adquisición. Desde la organización destacaron la afluencia de público y las ventas registradas durante el fin de semana.

La Feria de Arte Paraná cerró este domingo su edición 2026 en Sala Mayo después de tres días de actividad, con obras de más de 100 artistas y una programación que reunió exposiciones, recorridos guiados, charlas y propuestas performáticas.

La feria volvió a concentrar en un mismo espacio a galeristas, artistas, gestores, curadores, coleccionistas y público. Hubo trabajos de pintura, grabado, acuarela, escultura, fotografía, cerámica, dibujo y arte textil, entre otros lenguajes, además de libros de sellos y librerías locales.

Diez galerías y espacios culturales participaron de esta edición, junto con numerosos proyectos colectivos independientes. Uno de los objetivos fue favorecer la circulación y comercialización de obras y, al mismo tiempo, fortalecer una escena artística que durante buena parte del año desarrolla su actividad en distintos puntos de Paraná.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, consideró positivo el balance de las tres jornadas. “Esta feria sigue creciendo año a año. El balance de este año fue positivo, vimos al público recorrerla a la vera del río, en una convergencia de creadores, arte y naturaleza”, señaló.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, también destacó la respuesta del público y el movimiento comercial: “Fue una afluencia de público muy grande, con muy buenas ventas y con mucha participación del sector privado apoyando la feria”.

Desde ese sector, Tomás Spinelli valoró la convocatoria alcanzada. “La gran convocatoria de gente habla de una idea buenísima del municipio y es importante que el privado apoye esto”, expresó.

Los premios de la feria

La entrega de reconocimientos fue uno de los momentos centrales del cierre. Participaron Clavenzani; Arijón; el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, Daniel Richar; y las coordinadoras Verónica Moreira y Carla Brugo.

El Premio Estímulo Atelier Artística fue para Colectivo Bolaceros, mientras que Almacén de los 33 recibió el Premio Estímulo Sancor Seguros y La Hendija Arte Contemporáneo, el Premio Estímulo Arus Comercio Exterior.

También se entregaron tres premios adquisición. Carolina Hirschhorn, de galería La Portland, obtuvo el Premio Adquisición Leiva; Diana Butvilosfky, de Taller1 Art Group, recibió el Premio Adquisición Tomás Spinelli Negocios Inmobiliarios; y Claudio Osan, de Proyecto Erarte, fue distinguido con el Premio Adquisición Grupo Bourdin.

La última jornada sumó otras actividades. Karen Spahn brindó la charla “Los coleccionistas son gente feliz”, centrada en la formación de la colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno. También se presentó “Caudal”, una intervención performática de Silvina Bertolotti y Francisco Games, integrantes de la Compañía Acrobática Artes Circenses, propuesta por 33 Almacén de Arte.

Durante la tarde y la noche hubo además recorridos por las galerías y los proyectos colectivos, guiados por estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” de la FHAyCS-UADER.

Entre las galerías y espacios participantes estuvieron 33 Almacén de Arte, A la Vuelta de la Esquina, Archicofradía, Blanca Irradiante, Casa Banano, El Farol, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland y Proyecto ERarte. A ellos se sumaron proyectos independientes como AZA, Tríada lîla, Bienvenida, Bruma Colectiva, Colectivo 333, Colectivo Bolaceros, Entre Hilos, EntreVeros, Juntada, Pintura para el goce, Proyecto Atemporal, Río Revuelto, Taller1 Art Group y Visual 3.

La feria contó además con el acompañamiento de empresas, emprendimientos e instituciones locales, entre ellas la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER.

Con la entrega de premios y las últimas actividades del domingo, la Feria de Arte Paraná cerró una edición que durante tres días llevó a Sala Mayo una muestra amplia de la producción visual local y generó un nuevo espacio de encuentro entre artistas, galerías y público.