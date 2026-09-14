Las películas entrerrianas continúan en la programación del Cineclub Noble

Se presentará el largometraje "Orquesta Roja" (2009) y el cortometraje "Una tarde feliz" (2002).

La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (Iaaer), Cineclub Noble, presenta su ciclo Germen de miradas, dedicado al cine entrerriano. La próxima proyección será este martes 15 de septiembre, a las 20 en la Sala Noble (Matorras 861, Paraná).

El martes la propuesta es la presentación de Orquesta Roja, dirigida por Nicolás Herzog (Argentina, 2009 - 77 minutos) y Una tarde feliz, cortometraje de Celina Murga y Juan Villegas (Argentina, 2002 - 7 minutos).

Orquesta Roja es un largometraje del año 2009 dirigido por Nicolás Herzog, que narra la bizarra y desesperada historia real del Comando Sabino Navarro, un falso grupo guerrillero inventado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. El hecho ocurrió el 5 de abril de 2000, donde un grupo de militantes sociales desempleados simuló ser una célula armada. El objetivo era captar la atención de los medios nacionales frente a la extrema pobreza de su región. Cámaras del canal de noticias Crónica TV filmaron a los supuestos guerrilleros encapuchados, generando una conmoción política nacional inmediata.

El cortometraje de Murga y Villegas narra la historia de tres amigas y una perra (la mascota de una de ellas) que deciden encontrarse en una plaza para compartir y pasar la tarde juntas. La trama principal gira en torno a un malentendido cotidiano: dos de las jóvenes asisten al encuentro bajo la falsa creencia de que la tercera está cumpliendo años.

La entrada será libre y gratuita.

Próximas funciones:

Martes 22 de septiembre, Sala Noble a las 20. Itsmo, de Stefanía Santiago (Argentina, 2018 – 59´). Y el cortometraje Marcel, con la dirección de Gastón Calivari (Argentina, 2021 - 17´).

Martes 6 de octubre, Sala Noble a las 20. El Amarillo, de Sergio Mazza (Argentina, 2006 – 87´). Y el cortometraje Amaina, con la dirección de Eduardo Crespo (Argentina, 2010 - 18´).