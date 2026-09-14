Pablo Kauffman ofrecerá un concierto de piano en el subsuelo de la Galería Flamingo

Un repaso por las bras de autor, los valses y las milongas.

El pianista, compositor y docente concordiense Pablo Kauffman llevará a cabo su concierto titulado "Paisajes al Piano" este sábado 19 de septiembre a las 21 en el espacio cultural Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo de la ciudad de Paraná.

La actividad propone un recorrido sonoro por diversos géneros musicales mediante la ejecución de la música clásica europea, ritmos tradicionales de la región y composiciones de su autoría.

El repertorio seleccionado para la jornada abarcará obras clásicas tradicionales, piezas de folclore del centro y del litoral argentino, obras de tango, valses y milongas expresadas tanto en formato instrumental como cantado.

Complementando la experiencia artística, estará disponible el servicio de cortesía que incluye una copa de vino o una bebida sin alcohol, incluido en el valor de ingreso.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Eventbrite o al 343 4808780.