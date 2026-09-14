“Primavera en la Carminio” propone cuatro días de muestras, conciertos y clases abiertas

"Primavera en la Carminio", del miércoles 23 al viernes 25 de septiembre en la Escuela de Música.

La Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” desarrollará del 22 al 25 de septiembre una nueva edición de sus jornadas de educación artística. Habrá muestras, conciertos, intervenciones, charlas y clases abiertas, con cierre el viernes 25 mediante una Peña en la Calle. Todas las actividades serán libres y gratuitas.

La Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” volverá a abrir sus puertas a la comunidad con una nueva edición de “Primavera en la Carminio”, que se desarrollará del martes 22 al viernes 25 de septiembre en su sede de Italia 61, Paraná.

Durante cuatro jornadas se sucederán muestras, conciertos, clases abiertas, charlas e intervenciones artísticas. La propuesta reunirá distintas disciplinas y espacios de formación de la institución, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER.

Las jornadas buscan mostrar parte del trabajo que estudiantes y docentes realizan a lo largo del año, pero también generar instancias de encuentro entre los distintos espacios curriculares y fortalecer el vínculo de la escuela con otras instituciones, organizaciones y con el público que se acerque.

“Primavera en la Carminio” continúa una experiencia que originalmente nació con el nombre de “Primavera Musical” y que con el tiempo fue ampliando tanto sus lenguajes como la convocatoria. En esta edición, la intención es profundizar ese cruce entre disciplinas y abrir la escuela a diferentes formas de expresión artística.

El programa de la primera jornada

La programación del miércoles 23 de septiembre comenzará a las 16, en el hall de entrada de la Escuela Carminio, con la intervención artística “El clarinete y el jazz”, a cargo del profesor Juan Alberto Gutiérrez.

A las 16.30, en el Auditorio Walter Heinze, se realizará la Muestra Homenaje a Violeta Parra, con estudiantes de Canto junto a la profesora Ana Contreras y la participación del Taller Infantil, integrado por propuestas coordinadas por Rosario Sartori, Guillermina Osella, Valentín Cosso, Melina Schepens, Ana Contreras, Iván Petrich, José Mata, Román Gamarra y Ana Zapata.

La actividad continuará de 18 a 19, en el Aula San Martín, con un recital de flauta y piano del que participarán Rosario Sartori, Bruno Zanetti y Gabo Brizuela.

A las 18.30, nuevamente en el Auditorio Walter Heinze, comenzará “Primavera en Movimiento y Danza”. La propuesta reunirá Danzas Tradicionales Argentinas, con la profesora Diana Salas; Danza Clásica e Introducción a las Danzas Folklóricas Argentinas, con Marianela Zuriaga y Gimena Russian; y Creatividad y Práctica Escénica, a cargo de Pablo Vallejo.

Todas las actividades serán libres y gratuitas.

Una peña para cerrar las jornadas

El cierre será el viernes 25 de septiembre, desde las 20, con una Peña en la Calle, que reunirá música en vivo y propuestas de distintas instituciones artísticas de Paraná.

Participarán Eufonía, La Quinta Fuerza, el Dúo Darío Grandolio y Valentín Cosso, Guada Frías, Tierra Nativa, María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, Mateo Tano y Marcos Trzuskot. También se sumarán propuestas de la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Circo “Larissa” y el Centro Cultural Club Universitario.

La peña forma parte de la apuesta de la Carminio por reunir en un mismo espacio experiencias educativas y artísticas de diferentes procedencias, y cerrar las jornadas con una actividad abierta a la ciudad.

“Primavera en la Carminio” se desarrollará del 22 al 25 de septiembre en Italia 61. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.