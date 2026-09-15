Almacén de los 33 sumará talleres de canto y técnica vocal

La vocalista Eli Argento llevará a cabo un ciclo de clases y talleres de canto tanto individuales como grupales a partir de este mes en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná. La propuesta tiene como objetivo brindar a personas de todas las edades y niveles un espacio de exploración vocal orientada al desarrollo de la interpretación, el cuidado de la voz y el dominio escénico.

El programa diseñado por la facilitadora abarcará contenidos agrupados en la enseñanza de la técnica vocal, la ejercitación de la respiración aplicada al canto, la musicalidad y el trabajo sobre herramientas interpretativas y de desempeño en el escenario.

Dentro del esquema de actividades grupales, se dictará un taller en formato presencial los días viernes en el horario de 16 a 17 en el Almacén de los 33, abordando en cada encuentro rutinas de calentamiento vocal, ejercicios técnicos y la preparación de repertorio variado.

La propuesta no exige conocimientos previos en el área.

Los cupos son limitados por razones de espacio y personalización de la enseñanza. Por inscripciones, comunicarse al 343 4254085.