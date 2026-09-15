El ciclo Arte en Conexión tendrá un nuevo encuentro dedicado al Indio Solari

La Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará adelante un homenaje musical a la figura y obra del Indio Solari. La actividad se desarrollará en el marco de la sexta fecha del ciclo Arte en Conexión, este viernes 18 de septiembre a partir de las 20:30 en el Domo 360 del Mirador TEC, ubicado dentro del predio del Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Durante el desarrollo de la jornada dedicada a repasar la trayectoria artística del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y solista al frente de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el escenario del recinto contará con las actuaciones en vivo de dos formaciones musicales.

La programación contempla las presentaciones de bandas que interpretarán un repertorio centrado en las distintas etapas discográficas del músico argentino.

Primero actuará la banda Scaramanzia y su Danza, integrado por Andrea Chappuis, Clarisa Cointry, Juliana Bastida, Marina Veloz y Florencia Cointry. Abordan el Tribal Fusión, un estilo contemporáneo y vanguardista que surge de la combinación entre la danza tradicional y una variedad de influencias culturales, musicales y artísticas. Este estilo nació en las últimas décadas en Estados Unidos, como una evolución del FatChance Bellydance.

Luego subirá al escenario el grupo Las Ricoteras, integrado por Camila Ramira en batería, Sofía Silva en bajo y voz, Carola Aramburu en voz y coros, Romina González en guitarra y voz, Alex Tallone en guitarra y Lautaro Rodríguez en saxo. Todos provienen de diferentes bandas y se unen en este encuentro para expresar de forma conjunta su pasión por la obra del Indio Solari.

Según manifestaron desde la organización, la propuesta se fundamenta en que "La cultura ricotera es un fenómeno social surgido en Argentina, a partir de la banda de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; que se caracteriza por un conjunto de valores, actitudes, símbolos y formas expresivas que reflejan una identidad propia y un espíritu de resistencia".

La entrada será libre y gratuita.