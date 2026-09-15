El Cifet abrirá un espacio de expresión teatral y juego dramático

El taller estará a cargo de los docentes Lucilo Rios y Dimas Santillán.

El Centro de Investigación, Formación y Estudios Teatrales (Cifet) pondrá en marcha el Taller Recreativo de Expresión Teatral y Juego Dramático en la sede ubicada en la calle Concordia 258 de la ciudad de Paraná. La propuesta estará coordinada por los docentes de teatro Lucilo Rios y Dimas Santillán, este último también actor y director.

Según explicaron los propios coordinadores, el objetivo de la actividad consiste en ofrecer a los participantes un espacio recreativo enfocado en el juego, la creatividad, el sostén emocional, la desinhibición y la interacción mediante la articulación del teatro, el movimiento corporal, la música, el uso de la voz, disfraces, dramatizaciones y estímulos.

La instancia contempla dos comisiones para brindar alternativas de horarios. La primera comisión se reunirá los días lunes en la franja horaria de 18 a 19:30, y la segunda funcionará los días viernes en el turno mañana, de 9 a 10:30.

Las consignas y las dinámicas de trabajo grupal se adaptarán de manera personalizada al ritmo, los tiempos y las necesidades de cada persona. El taller cuenta con la posibilidad de que los interesados elijan cursar una clase por semana o participar de ambos encuentros.

Para asistir al taller se estableció una cuota mensual de $40.000, con promociones especiales para quienes opten por inscribirse en las dos comisiones semanales.

Para obtener más información o tramitar la inscripción, comunicarse al 343 4467631 (Lucilo Rios) o al 343 4761112 (Dimas Santillán).