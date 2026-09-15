La Biblioteca Montoya prepara una jornada dedicada a la observación lunar

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en articulación con la Sociedad Lunar Paranaense, llevará a cabo el Taller de Observación Lunar este jueves 17 de septiembre desde las 18 en la Biblioteca Celia Ortiz de Montoya, ubicada en el subsuelo del edificio de la Escuela Normal en la intersección de las calles Urquiza y Corrientes de la ciudad de Paraná.

La iniciativa se desarrollará en el marco de la Práctica Educativa Territorial titulada "La Luna en nuestro patio" y en adhesión a la Noche Internacional de Observación Lunar, con el propósito de ofrecer a toda la comunidad un espacio de divulgación astronómica que permita comprender las características del satélite y aprender técnicas de utilización de instrumental óptico.

La jornada estará estructurada en dos momentos consecutivos que integrarán aspectos teóricos y metodológicos para el análisis del paisaje lunar. En la primera instancia de la actividad, los disertantes compartirán conceptos fundamentales sobre la topografía y la superficie lunar, con el propósito de brindar herramientas conceptuales acerca de la identificación de cráteres, mares y relieves, y las recomendaciones técnicas más importantes para optimizar la observación mediante el uso de telescopios pequeños de uso hogareño o no profesional.

Posteriormente, la propuesta continuará con la fase práctica del taller, en la cual los participantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos mediante la manipulación e inspección a través de telescopios dispuestos en el lugar.