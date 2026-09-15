María Grande realizará una nueva edición de la Expo Rural

La Sociedad Rural de María Grande llevará a cabo una nueva edición de su tradicional Exposición Rural durante este sábado 19 y el domingo 20 de septiembre a partir de las 9 en el predio ubicado sobre la Ruta Provincial 10 en la ciudad de María Grande, dentro del Departamento Paraná. La actividad se desarrollará en el marco de las celebraciones por el sexagésimo aniversario de la entidad ruralista con el objetivo de exhibir la producción agropecuaria regional, promover el intercambio comercial e industrial, rescatar la historia de la maquinaria agrícola y ofrecer una grilla cultural y musical para toda la comunidad.

Durante las dos jornadas, la muestra integrará sectores dedicados a la agricultura, la industria y el comercio, sumado a actividades ganaderas como remates especiales de hacienda.

En la jornada de apertura del sábado se destacará un remate de vientres con la participación de ejemplares de las razas Braford, Brangus, Brahman, Angus y Hereford, a la par de la exhibición de herramientas e insumos de última generación para el sector agropecuario provincial.

Además, el público podrá recorrer el Museo de la Maquinaria Agrícola, que resguarda más de 170 piezas históricas provenientes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Formosa, todas donadas y recuperadas respetando su diseño original.

La propuesta incluye un cronograma de espectáculos musicales y artísticos en vivo distribuidos durante el fin de semana. La cartelera del sábado contará con las actuaciones de Los Saraluceños, Los Mansos del Chamamé y la agrupación tropical Los Lirios, mientras que el domingo subirán al escenario el músico chamamecero Monchito Merlo, el conjunto Pasión Campera y diferentes cuerpos de danzas folclóricas pertenecientes a academias de la localidad de María Grande y zonas aledañas.

El valor de la entrada será de $10.000 por día.