Presentan en Paraná el libro “21N: el día en que una ciudad entrerriana salvó a la organización nacional”

El libro “21N: el día en que una ciudad entrerriana salvó a la organización nacional” ya se presentó en Concepción del Uruguay.

La actividad será este miércoles 16 de septiembre, a las 18, en el Archivo General de Entre Ríos. El libro reúne trabajos de Orlando Busiello, Pedro Kozul, Carim Quiroga, Américo Schwartzman y Emiliano Pereyra, con compilación de Martín Oliva.

Este miércoles 16 de septiembre se presentará en Paraná el libro “21N: el día en que una ciudad entrerriana salvó a la organización nacional”, una publicación que recupera un episodio de la historia entrerriana y su vínculo con el proceso de organización nacional.

La actividad tendrá lugar a las 18 en el Archivo General de Entre Ríos, Alameda de la Federación 222, y es convocada por la Vicegobernación de Entre Ríos y el Senado provincial.

La obra reúne trabajos de Orlando Busiello, Pedro Kozul, Carim Quiroga, Américo Schwartzman y Emiliano Pereyra, bajo la compilación de Martín Oliva.

La presentación se inscribe en las actividades conmemorativas por el bicentenario de la elevación al rango de ciudad de las Villas Paraná y Uruguay, acontecimiento ocurrido el 26 de agosto de 1826.

El encuentro será de acceso abierto y propone volver sobre un capítulo de la historia provincial a partir de las investigaciones reunidas en la publicación.