Sauce de Luna conmemora su 108 aniversario con música en vivo

La Municipalidad de Sauce de Luna llevará a cabo los festejos por el 108 aniversario de la fundación de la localidad este domingo 20 de septiembre a partir de las 17 en el Polideportivo Municipal. La jornada conmemorativa comenzará de manera puntual con el acto protocolar correspondiente al aniversario local y continuará con un festival artístico y musical al aire libre.

La actividad se desarrollará con acceso libre y gratuito para todo el público, con el fin de reunir a los vecinos del pueblo y zonas aledañas para celebrar la historia, el desarrollo y la identidad cultural del municipio.

Luego de la finalización de las ceremonias del acto protocolar, el escenario del polideportivo recibirá una grilla de espectáculos en vivo integrada por agrupaciones y solistas de la música regional. La programación artística contará con las actuaciones de Horacio Gaitán, el grupo Pasión Campera, la banda Grupo Nix, el conjunto Los Picantes del Chamamé, el solista Abel Cruz y la presentación de Gómez El Chiri.

El predio del Polideportivo Municipal se encuentra ubicado dentro del casco urbano de la localidad de Sauce de Luna, a la cual se ingresa a través de la Ruta Nacional 127 en el Departamento Federal.

Para mayor comodidad durante el desarrollo de los espectáculos musicales y las actividades, la organización recomienda concurrir al lugar con sillones o reposeras.