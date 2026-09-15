Stella Maris Ponce presenta en Paraná su nuevo libro “El Hogar de la Vía Láctea”, este viernes a las 20, en Archicofradía.

La poeta concordiense presentará su nuevo libro este viernes 18 de septiembre, a las 20, en Archicofradía Club de Arte. La obra, publicada por Editorial Palabrava, cruza memoria familiar, paisaje rural y referencias a la Vía Láctea. Habrá comentarios de Ferny Kosiak y Washington Atencio y música en vivo. La actividad será a las 20, en 9 de Julio 116, y combinará literatura, conversación y música en vivo.

En esta nueva obra, Ponce trabaja sobre dos universos que se van encontrando a lo largo del libro. Por un lado, aparece un camino ligado a la leche, el campo y el ordeñe dentro de la historia familiar de la autora; por otro, la Vía Láctea suma otra dimensión, esta vez desde el cielo y sus resonancias.

Como ya ocurrió en libros anteriores, la autora vuelve a reunir poemas y canciones, un cruce que también estará presente durante la presentación en Paraná. Ferny Kosiak y Washington Atencio acompañarán con comentarios, mientras que la parte musical estará a cargo de la propia Stella Maris Ponce junto a Leonardo Köstner y Horacio Lapunzina.

“El Hogar de la Vía Láctea” ya fue presentado en Buenos Aires y Uruguay. Antes de llegar a Paraná, Ponce participará el jueves 17 en Foro Abierto, dentro de una nueva edición de Jueves de Letras de la UNL, en Santa Fe.

La presentación en Paraná será este viernes 18 de septiembre, a las 20, en Archicofradía Club de Arte.