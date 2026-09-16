Habrá un nuevo encuentro sobre literatura entrerriana en la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos y la Editorial de Entre Ríos llevarán a cabo el tercer encuentro del ciclo de microseminarios de lectura crítica titulado "Literaturas Escritas en Entre Ríos" este sábado 19 de septiembre a partir de las 10:30 a través de una modalidad híbrida, con opción de cursada presencial, virtual y la posibilidad de participar de manera asincrónica.

La actividad propone un espacio abierto de reflexión sobre la producción literaria regional para profundizar en el análisis de las letras locales, abordar las tensiones entre literatura y territorio y revisar los procesos discursivos de la identidad provinciana.

Esta nueva jornada estará centrada en el Módulo II del programa, bajo el eje temático denominado "Génesis discursiva: nación, provincia y nativismo", correspondiente a la revisión de un segundo corpus de obras seleccionadas.

A lo largo del seminario, los coordinadores y participantes continuarán con el análisis y la discusión en torno a los textos que se articulan con el discurso nativista en la provincia, examinando la construcción del sujeto de la identidad entrerriana y el modo en que el territorio de vincula con las diferentes expresiones de la escritura regional.

Las personas interesadas en sumarse al encuentro deben realizar la inscripción previa a través de este formulario. La actividad será de acceso libre y gratuito.