La Biblioteca Popular recibirá un taller gratuito de lectura sobre obras clásicas

La Cátedra de Literatura Argentina I, perteneciente a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), coordinará un ciclo de formación y debate titulado "Taller de lectura: Leyendo a los clásicos", el cual se llevará a cabo entre los meses de septiembre y noviembre en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en la calle Buenos Aires 256 de la capital provincial.

La iniciativa tiene como propósito generar un espacio de análisis compartido para abordar textos fundamentales de la literatura universal y nacional, examinando tanto obras épicas tradicionales como producciones poéticas y narrativas clave que este año celebran su centenario o cobran vigencia en el debate contemporáneo.

Los encuentros se desarrollarán en cuatro jornadas previstas para los días miércoles en la franja horaria de 16:30 a 18:30. La primera clase tendrá lugar el 30 de septiembre bajo el eje temático "¿De qué héroe hablamos? La Odisea de Homero", propuesta que tomará como punto de partida la obra clásica de la épica griega puesta nuevamente en discusión a partir de sus recientes adaptaciones al lenguaje cinematográfico.

La segunda fecha está programada para el 14 de octubre y estará dedicada a la poesía a través del módulo "Un clásico contemporáneo: Alejandra Pizarnik", en el que se repasará la producción lírica de la autora argentina.

El trayecto continuará con el estudio de dos piezas centrales de las letras del país en el marco del centésimo aniversario de su publicación original. El 28 de octubre la jornada se titulará "100 años de una traición: El juguete rabioso de Roberto Arlt", mientras que el cierre del taller se concretará el 11 de noviembre bajo la consigna "Nuevos comienzos: Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes".

Las personas interesadas en sumarse a la actividad pueden solicitar información 342 5173654 (Diego).