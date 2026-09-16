Maggie Cullen regresa a Paraná para presentar las canciones de su nuevo disco

La cantante y compositora Maggie Cullen se presentará en vivo este viernes 18 de septiembre, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en la ciudad de Paraná, para dar a conocer las canciones de Décimas, su segundo trabajo discográfico recientemente distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum Artista de Folklore. La velada musical pretende acercar al público entrerriano la nueva propuesta artística de una de las intérpretes de la música de raíz y de la nueva escena folclórica argentina.

El nuevo álbum de la artista contiene un total de 15 composiciones que recorren diversos sonidos del folclore argentino y de la canción latinoamericana, bajo la producción musical de Popi Spatocco y la participación especial de músicos invitados como Raly Barrionuevo, Kevin Johansen e Ivonne Guzmán.

En este proyecto, Cullen profundiza su faceta autoral a través de piezas propias como Décimas y Ay, Carnaval, y revisita obras de autores fundamentales en su formación y suma hallazgos de repertorio como La sin pena, una canción inédita de Raúl Carnota y Jorge Marziali que nunca antes había sido registrada en estudio, junto a una versión de Cuando ya me empiece a quedar solo, el clásico de Sui Generis escrito por Charly García.

Esta presentación en Paraná se produce en un momento de posicionamiento para la intérprete, ya que previamente había obtenido el Premio Gardel a Mejor Álbum de Folklore por su disco debut Canciones del viento y la estatuilla a Mejor Canción de Folklore por su registro del tema Canto versos, obra original del compositor santafesino Jorge Fandermole.

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro como en Gradatickets.