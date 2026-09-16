Plim Plim se presentará este sábado en Paraná con “Energía Musical Recargada”

Plim Plim con "Energía Musical Recargada", este sábado en el Teatro 3 de Febrero.

Plim Plim volverá a Paraná este sábado 19 de septiembre con “Energía Musical Recargada”, un espectáculo en formato recital destinado a las infancias y sus familias. La función será a las 15 en el Teatro Municipal 3 de Febrero.

El personaje creado por Guillermo “Tita” Pino estará acompañado por Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li en una puesta que combina música, baile, juegos y momentos de interacción con el público. La propuesta mantiene el eje que caracteriza al universo de Plim Plim: canciones e historias vinculadas con valores positivos y hábitos saludables.

El repertorio incluye varias de las canciones más conocidas por los chicos, entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y “Abejita Chiquitita”, uno de sus mayores éxitos en plataformas digitales. Según informó la producción, esta última canción supera los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Plim Plim recibió en 2025 el Martín Fierro al Mejor Infantil y viene de una etapa de expansión de su propuesta en vivo. Durante ese año, su gira internacional pasó por más de 70 ciudades de diez países.

Las entradas para la presentación en Paraná se encuentran disponibles a través de Platea VIP. La función comenzará a las 15.