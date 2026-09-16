Se realizará un festival cultural para conmemorar La Noche de los Lápices

Realizarán un encuentro a 50 años de La Noche de los Lápices.

La Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná organizará este miércoles 16 de septiembre una serie de actividades conmemorativas que incluirán un festival cultural por la tarde en la Plaza Sáenz Peña.

La programación, impulsada en el marco del Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios al cumplirse 50 años de los secuestros y desapariciones perpetrados el 16 de septiembre de 1976 durante la última dictadura militar, busca reivindicar las luchas estudiantiles, sostener la memoria, fomentar la reflexión sobre la democracia y defender la educación pública a través de herramientas expresivas como la música, el arte y el debate grupal.

A partir de las 18, comenzará la convocatoria en Plaza Sáenz Peña de Paraná bajo la consigna "Los lápices siguen escribiendo". El encuentro contará con intervenciones artísticas, presentaciones musicales y espacio para la mateada colectiva.

Desde la organización manifestaron que el encuentro surge por la necesidad de mantener la lucha por los conceptos de educación, libertad, paz, democracia y derechos humanos.

La actividad será libre y gratuita.