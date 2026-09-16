Viejas Locas x Fachi y Abel se presenta este viernes en Tierra Bomba

Viejas Locas x Fachi y Abel se presentará este viernes 18 de septiembre en Paraná, con una noche dedicada a las canciones que marcaron la historia de Viejas Locas y se convirtieron en parte del repertorio del rock argentino de los años 90 y comienzos de los 2000. El show será en Tierra Bomba, Urquiza 1214, con apertura de puertas a las 21.

La propuesta está encabezada por Fabián “Fachi” Crea y Abel Meyer, integrantes históricos de Viejas Locas, y recupera en vivo buena parte del cancionero de la banda. No se trata de la formación original de Viejas Locas, sino de un proyecto que mantiene en circulación aquellas canciones con dos de los músicos que fueron parte de su historia.

Viejas Locas surgió a fines de los años 80 y alcanzó una fuerte popularidad durante la década siguiente, con un sonido atravesado por el rock and roll, el blues y una impronta barrial que terminó definiendo buena parte de su identidad. Con Cristian “Pity” Álvarez al frente, el grupo dejó canciones que trascendieron su propia época y continúan formando parte del repertorio habitual del rock nacional.

Fachi Crea, en bajo, y Abel Meyer, en batería, fueron parte de aquella historia y actualmente llevan adelante esta formación con la que vuelven sobre ese material.

La presentación de este viernes en Paraná será una oportunidad para reencontrarse con ese repertorio en formato de concierto. Las entradas se encuentran disponibles a través del enlace de venta difundido por Tierra Bomba.