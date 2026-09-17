Alumnos de Casa Grande y artistas invitados presentarán una muestra de canto

Los estudiantes pertenecientes al Taller de Técnica Vocal y Repertorio del espacio Casa Grande llevarán a cabo este domingo 20 de septiembre a las 21 su Muestra Anual de Canto titulada "Voces de Casa Grande" en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado sobre la calle 25 de Junio 60 en la ciudad de Paraná.

Bajo la coordinación general del profesor Fabián Solaro, el espectáculo musical tiene como propósito presentar ante el público el trabajo técnico e interpretativo desarrollado a lo largo de los últimos meses de formación.

La grilla de actuaciones principales estará integrada por los alumnos Liliana Guerrero, Federico Plouchouk, Omar Fernández, Jorge Rigoni, Emiliano Scavia, María de Lourdes Zapata y Juan Cruz Tommasi. Además, la velada contará con la participación especial de la soprano Silvina Simon y del acordeonista Sebastián Martínez como músicos invitados, a los que se sumará la presentación en escena de la pareja de tango Ñande Reko, conformada por los bailarines Evangelina Roskokf y Alejandro Escobar.

La velada tendrá una duración aproximada de una hora y media, tiempo en que se interpretarán pasajes del repertorio operístico, obras de pop lírico, fragmentos de comedia musical, piezas de tango y canciones de la música pop.

Las entradas tienen un valor general de $12.000. Menores de 12 años podrán acceder sin cargo.