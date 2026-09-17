Ban Dos! reúne a Susana Ratcliff y Quena Taborda en Paraná

Susana Ratcliff y Quena Taborda, este sábado a las 20, en la Casa de la Cultura.

Los dos bandoneonistas se presentarán este sábado 19 de septiembre, a las 20, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. El concierto fue especialmente pensado para este encuentro y combinará canciones, música instrumental, momentos solistas y cruces entre ambos músicos.

Dos recorridos diferentes y un instrumento en común. Susana Ratcliff y Quena Taborda se encontrarán este sábado 19 de septiembre en Paraná para presentar Ban Dos!, un concierto concebido especialmente para reunir sus universos musicales alrededor del bandoneón.

La presentación será a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y tendrá distintos formatos a lo largo de la noche: habrá canciones, música instrumental, intervenciones individuales y momentos en los que los dos bandoneones compartirán escena.

El encuentro pone en diálogo también dos recorridos vinculados con distintas orillas. Quena Taborda es oriundo de Concepción del Uruguay, mientras que Ratcliff nació en Buenos Aires pero mantiene desde hace años un estrecho vínculo con la escena musical de Paraná y Entre Ríos.

Ratcliff es cantautora, bandoneonista y compositora. Editó tres discos solistas y, a lo largo de su trayectoria, compartió escenarios y grabaciones con artistas como Liliana Felipe, Jorge Marziali, Chavela Vargas, Magdalena Matthey, Celeste Carballo y Ulises Butrón, entre otros.

Taborda, en tanto, es compositor, arreglador, director y bandoneonista. Desde la década del 90 integró distintas formaciones tangueras y proyectos ligados a la renovación de la música rioplatense, entre ellos la Orquesta Típica de Rodolfo Mederos y la Orquesta Típica Generación del 90 de Daniel Binelli. Su trabajo actual cruza tango, jazz, rock y otras sonoridades urbanas.

La propuesta sumará además a Entre Tres, formación integrada por Mauro Leyes, Iván Petrich y Nahuel Lenardón, que acompañará a Ratcliff durante buena parte del repertorio.

Ban Dos! se realizará este sábado 19 de septiembre a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos. Las entradas se encuentran disponibles a través de Grada.