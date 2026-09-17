Chajarí prepara una nueva Feria del Libro con Balmaceda, Enz, Wiñazki y Malena Guinzburg

Del 13 al 18 de octubre, se realzará la Feria del Libro en Chajarí.

La XXIV Feria del Libro Abierto se desarrollará del 13 al 18 de octubre y reunirá literatura, periodismo, humor y música. Daniel Balmaceda abrirá la programación; Daniel Enz presentará su investigación “Las torturas del convento”; también estarán Nicolás Wiñazki y Malena Guinzburg. Los Totora cerrarán la última jornada. Una programación que reunirá escritores, periodistas, artistas y músicos.

El encuentro se desarrollará del 13 al 18 de octubre y tendrá entre sus invitados a Daniel Balmaceda, Daniel Enz, Nicolás Wiñazki y Malena Guinzburg. El cierre será el domingo 18, con una jornada musical de entrada libre y gratuita que culminará con la presentación de Los Totora, según informó El Entre Ríos.

La Feria comenzará el martes 13 de octubre. A las 20 se presentará “CREO, de creer y de crear”, una propuesta de la Compañía de Danzas Crisol. Luego se realizará el acto oficial, con las palabras del intendente Marcelo Borghesan y del director de Cultura, Luciano Percara.

La primera charla estará a cargo de Daniel Balmaceda, periodista, escritor e historiador especializado en divulgación de la historia argentina.

Autor de más de quince libros, Balmaceda ha construido buena parte de su trabajo a partir de episodios, personajes y aspectos menos conocidos de la historia nacional. Entre sus títulos figuran Historias inesperadas de la historia argentina, Belgrano, La comida en la historia argentina y Sarmiento. En 2024 publicó su primera novela, Los caballeros de la noche, y en 2025 presentó El crimen de año nuevo.

En tanto, el jueves 15 de octubre, a las 20, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal, será el turno del periodista y escritor Daniel Enz, fundador y director de ANÁLISIS.

Enz llegará a Chajarí para presentar el libro “Las torturas del convento”, su investigación sobre los abusos sufridos durante años por mujeres consagradas en el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.

El libro reconstruye el caso a partir de testimonios, documentación y actuaciones judiciales, y aborda también el recorrido posterior de la causa, las responsabilidades institucionales y las distintas formas que asumieron la violencia y el ejercicio del poder dentro del convento.

Con más de cuatro décadas de trayectoria periodística, Enz publicó 20 libros y desarrolló investigaciones vinculadas con corrupción, narcotráfico y abusos dentro de la Iglesia. En 2022 recibió la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo.

Periodismo, política y humor

La programación continuará el sábado 17 con Nicolás Wiñazki, quien brindará desde las 20.30, en el Club Atlético Santa Rosa, la charla “De octubre a octubre”.

El encuentro estará dedicado al análisis de la actualidad política y social argentina y a algunos de los hechos que atravesaron el último año. Wiñazki desarrolla su actividad en medios gráficos, radiales y televisivos y es autor de Fueron por todo. Historia secreta de la Argentina K y coautor de La dueña.

Ese mismo tramo de la Feria incorporará el humor con Malena Guinzburg, que presentará “Querido diario”, su espectáculo unipersonal.

En la obra, la actriz y comediante vuelve sobre diarios íntimos, cartas y recuerdos para recorrer distintas etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la adultez. El amor, los vínculos, las inseguridades, las dietas, las redes sociales y el paso del tiempo aparecen atravesados por el humor y la mirada autobiográfica.

Una tarde de música para despedir la Feria

El domingo 18 llegará la denominada “Fiesta de la Feria”, que se realizará en el Club Atlético Santa Rosa con entrada libre y gratuita.

La actividad comenzará a las 17 con Hilda Santana y su grupo y el espectáculo Litoral en canciones. A las 18 se presentará Areté, trío rosarino integrado por Joaquín Castillo, Gabriel Vallejos y Tania Castillo, con un repertorio de chamamé que combinará composiciones propias y clásicos del género.

A las 19 será el turno de Cosecha Tardía, con canciones en italiano, tango, milonga y otros temas vinculados con la memoria de las familias inmigrantes.

Las palabras de cierre están previstas para las 20.15, a cargo del intendente Marcelo Borghesan. Después subirá al escenario Los Totora, banda platense de cumbia pop que tendrá a su cargo el cierre musical de la XXIV Feria del Libro Abierto de Chajarí.

La programación completa se desarrollará entre el 13 y el 18 de octubre en distintos espacios de la ciudad.

Fuente: El Entre Ríos, Municipalidad de Chajarí.