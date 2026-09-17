Diego Aru Arab inaugurará una muestra de arte en el centro cultural Aura

La exposición "Refugio" se podrá visitar de martes a sábados hasta el 22 de octubre.

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA, llevará a cabo este viernes 18 de septiembre a partir de las 20 la inauguración de "Refugio", una exposición de artes visuales a cargo del artista Diego Aru Arab, originario de Gualeguaychú, que se desplegará en la sede ubicada en Alameda de la Federación 557 de la ciudad de Paraná.

La propuesta expositiva busca abrir un espacio de encuentro con la comunidad para promover la producción plástica regional, explorar el dibujo como práctica, memoria, territorio y espacio de resguardo, y ofrecer un recorrido que aborde las identidades culturales y la memoria urbana a través de las artes visuales.

La muestra reúne una selección de más de 400 dibujos junto con diversas piezas de gran tamaño que estructuran un itinerario en torno al dibujo como lenguaje de representación y refugio. Entre los trabajos destacados que integran la exhibición sobresale la obra de gran formato titulada "Gualeguaychú Dibujada", una creación realizada de manera continua a lo largo de once días de dibujo en vivo, la cual funciona como una línea que divide y al mismo tiempo conecta los diferentes territorios y ejes temáticos que componen el montaje de la sala.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 22 de octubre. Las visitas podrán realizarse de martes a sábados en el horario de 17 a 20.

El acceso será libre y gratuito.