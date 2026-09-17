El Fondo Nacional de las Artes lanzó el Concurso de valoración patrimonial

El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria para el Concurso de valoración patrimonial de cementerios, templos y lugares sagrados, un certamen de alcance nacional orientado a recibir proyectos de investigación, creación y gestión cultural. La iniciativa impulsada por el organismo busca promover la puesta en valor, la visibilidad pública, la preservación arquitectónica e histórica y la sustentabilidad en el tiempo de estos espacios patrimoniales a través de diversas propuestas educativas, artísticas, comunitarias y de desarrollo turístico en todo el territorio argentino.

Para la evaluación de las propuestas presentadas en cada una de las disciplinas, el Fondo Nacional de las Artes designó comités evaluadores integrados por especialistas de reconocida trayectoria. El jurado correspondiente a la categoría de Cementerios estará conformado por Daniel Bargman, María Laje y John Hunter, mientras que el cuerpo encargado de juzgar las iniciativas de Templos y Lugares Sagrados estará integrado por Nani Arias, Ariel Fresia y Patricia Raffelini. Las investigaciones, ensayos y ponencias teóricas serán analizadas por los jurados Cristina Barile, Julio Djenderedjida Lida.

En cada una de las tres disciplinas se otorgará un primer premio de $3.000.000, un segundo premio de $2.000.000 y un tercer premio de $1.000.000.

Además, el certamen contempla la entrega de menciones especiales destinadas a proyectos elaborados por estudiantes universitarios o de nivel superior, y la concesión de distinciones honoríficas.

La inscripción debe realizarse a través de esta plataforma.

El reglamento puede consultarse en este enlace.