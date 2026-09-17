Este viernes comienza un ciclo gratuito de filosofía en la Biblioteca Popular del Paraná

La risa, la soledad y la vejez: los tres temas de un nuevo ciclo de charlas.

El Licenciado en Filosofía egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Ariel Avellaneda, encabezará a partir de este viernes 18 de septiembre a las 18 un ciclo gratuito de charlas filosóficas en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en la calle Buenos Aires 256 de la capital provincial.

La iniciativa surge con el objetivo de reflexionar y socializar experiencias y pensamientos sobre temas centrales que abordan aspectos profundamente vinculados a la condición humana.

El trayecto de encuentros comenzará este viernes con el abordaje de la risa, una temática que se analizará como un rasgo distintivo de las personas frente a otras especies animales, entendiendo que, a pesar de la emotividad constatada en diversos seres vivos, la humanidad es la única capaz de elaborar e interpretar el chiste.

El cronograma continuará la tarde del viernes 16 de octubre con un espacio de reflexión dedicado a la soledad, donde se examinará esta vivencia como un sentimiento existencial de falta de conexión con un otro y como manifestación del desasosiego.

Finalmente, la tercera fecha se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre bajo el eje de la vejez, abordada no simplemente desde un proceso biológico, sino como una contemplación sobre el paso del tiempo y la capacidad del ser humano para edificar su propia biografía.

Durante las clases, el coordinador articulará los debates teóricos desde las principales corrientes de la disciplina, incorporando además lecturas ensayísticas y literarias seleccionadas del catálogo bibliográfico de la institución organizadora.

La sede donde se desarrollará la actividad pertenece a una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1873 que presta servicios de biblioteca pública con libre acceso, disponiendo de un acervo de más de 90.000 libros para lectores de todas las edades y contando con la distinción de haber sido declarada Monumento Histórico Nacional por el Congreso de la Nación mediante la Ley 26.116.

Por consultas sobre los encuentros, comunicarse al 343 5029477 o escribir al correo electrónico comunicacion@BibliotecaPopular.org