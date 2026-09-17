La Alianza Francesa abre un espacio de dibujo y pintura

Un recorrido práctico por las artes visuales y el trabajo con modelo vivo.

El artista plástico y educador Germán Yujnovsky estará al frente de un taller de dibujo y pintura enfocado en la figura humana y la práctica con modelo en vivo, el cual se desarrollará durante las tardes de los lunes y miércoles en el edificio de la Alianza Francesa (Andrés Pazos 156) de la ciudad de Paraná.

La propuesta será dictada en la franja horaria de 18:30 a 21 y busca ofrecer a la comunidad un entorno de formación artística orientado a adquirir bases técnicas para la creación visual.

A lo largo del dictado de las clases, la dinámica de trabajo empleará el ejercicio práctico y el repaso teórico por las transformaciones históricas de las artes plásticas, ya que se trabajará sobre los aspectos estructurales de la disciplina, tales como la construcción de la línea, el estudio del valor tonal, el manejo del color, la armonía visual y las reglas de composición.

El programa también contempla la exploración de estos fundamentos analizando de qué manera se manifestaron en las diversas vanguardias estéticas y cómo se relacionan conceptualmente con otros lenguajes de la cultura contemporánea, entre los que se destacan la cinematografía, la música, las artes escénicas y la fotografía.

No se exige ningún tipo de experiencia previa como requisito para participar.

Para consultar el arancel o concretar la inscripción, comunicarse al 343 6232322 o a través del perfil de Instagram @germanyujnovsky.