Presentaron en Paraná “Quirófano”, el libro que recorre la vida y trayectoria médica de Ramiro Ferlatti

El cirujano paranaense presentó la obra este miércoles en el Círculo Médico de Paraná, ante colegas, pacientes, familiares y amigos. El libro fue realizado junto a Gimena Villarraza y recupera distintos momentos de su recorrido profesional y personal.

Con el auditorio del Círculo Médico de Paraná colmado, se presentó este miércoles “Quirófano”, del médico Ramiro Ferlatti, un libro construido junto a Gimena Villarraza en el que vuelve sobre distintos momentos de su vida, su extensa trayectoria como cirujano y los vínculos que marcaron ese camino. La presentación reunió a colegas, pacientes, familiares y amigos del médico paranaense.

La apertura estuvo a cargo de Valeria Frenkel, integrante de la Comisión Directiva del Círculo Médico, quien destacó la vocación, el trabajo y el compromiso de Ferlatti con sus pacientes a lo largo de los años. También habló sobre esta nueva etapa de su vida y sobre la decisión de dejar parte de esa experiencia reunida en un libro.

En representación del Gobierno provincial participó el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, quien señaló el valor de la publicación como legado. “Quirófano” fue declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Uno de los ejes de la noche estuvo a cargo de Gimena Villarraza, acompañante terapéutica de Ferlatti y coautora del libro. Explicó que la idea surgió de la necesidad de registrar y compartir una historia atravesada por décadas de ejercicio de la medicina.

Villarraza definió el trabajo como una posibilidad de “reinventar el pasado desde el presente” y destacó la elección de un lenguaje sencillo y coloquial. En sus páginas, Ferlatti no habla solamente como médico: aparecen también el padre, el esposo, el hijo, el hermano, el colega y el amigo.

Durante la presentación se leyeron además palabras enviadas por Roque Adán, jefe del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y jefe de Cirugía del Hospital Británico de Buenos Aires.

El propio Ferlatti hizo llegar un mensaje que fue leído por Villarraza. Allí agradeció al Círculo Médico y su Comisión Directiva; a Frenkel y al doctor Vesco; a autoridades provinciales y municipales; al Sanatorio La Entrerriana y al Hospital San Martín, además de los numerosos colegas que lo acompañaron durante su carrera.

Hubo también un lugar especial para su familia, sus amigos, los profesionales que actualmente lo acompañan y sus pacientes.

“El libro es solamente una parte, un fragmento de mi historia y de la historia compartida”, expresó.

La noche incluyó la proyección de un audiovisual con imágenes de distintas etapas de su trayectoria y testimonios de pacientes. El cierre musical estuvo a cargo de Fernanda Roselli, quien interpretó Honrar la vida, de Eladia Blázquez. La conducción fue de Gustavo Ibaquez.

Del quirófano al libro

Nacido en Paraná, Ferlatti estudió Medicina en Córdoba y luego completó distintas especializaciones en Buenos Aires, entre ellas su formación en el Hospital Roffo. Se especializó primero en cirugía general, posteriormente en cirugía de cabeza y cuello y finalmente en oncología.

A lo largo de su carrera realizó más de 1.500 cirugías en Entre Ríos y desarrolló una trayectoria vinculada especialmente con la cirugía oncológica de cabeza y cuello.

La idea de “Quirófano” surgió en los últimos años, durante el acompañamiento de Villarraza. Ferlatti fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y dejó de operar hace más de dos años a raíz de la progresión de la enfermedad y las dificultades de movimiento.

El libro, sin embargo, no está planteado únicamente desde esa circunstancia. Recupera una vida profesional y personal mucho más extensa y pone en palabras experiencias, personas y episodios que acompañaron décadas de trabajo en la medicina.

La presentación terminó convirtiéndose, de ese modo, en algo más que la aparición de una publicación: también fue un encuentro alrededor de la historia de Ferlatti y de los vínculos construidos durante buena parte de su vida.