“Primavera Payasa” continúa en Paraná con dos nuevas funciones de clown

El festival impulsado por La Liga de Payasos tendrá actividades este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, a las 20. Participarán artistas de Santa Fe y Paraná, con espectáculos para todo público y modalidad a la gorra.

El festival “Primavera Payasa” continúa esta semana en Paraná con dos nuevas funciones que reunirán clown, teatro visual y música. La propuesta forma parte del ciclo La Liga de Payasos, un proyecto de la Compañía Teastral, y tendrá actividades este jueves 17 y viernes 18 de septiembre, ambas a las 20.

Las funciones se desarrollarán en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina y en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con participación a la gorra.

Este jueves será el turno de “Onírico, perteneciente o relativo a los sueños”, espectáculo llegado desde Santa Fe y protagonizado por Julián Bruna, con dirección de Ezequiel Caridad.

La obra propone ingresar en el universo de un payaso que despierta solo, acompañado por su imaginación. Desde el clown, el teatro visual y la comedia poética, el espectáculo trabaja sobre la soledad, la creatividad, la empatía y ese territorio en el que los sueños y la realidad empiezan a confundirse.

El viernes 18 se presentará “Valga la redundancia: Manso desconcierto”, producción paranaense de la Compañía Teastral, con Ezequiel Caridad en escena.

La propuesta tiene como protagonista a Manso, un payaso músico que llega con un piano rodante dispuesto a ofrecer su particular concierto. Pero los instrumentos, objetos y dispositivos parecen tener otros planes y cada intento musical termina convirtiéndose en una nueva situación cómica. El espectáculo cruza clown, música y teatro, y está pensado también para todo público.

“Primavera Payasa” propone celebrar la llegada de la nueva estación a través de las artes escénicas y, al mismo tiempo, recuperar el camino recorrido por Teastral a lo largo de sus 20 años de trabajo.

La actividad es organizada por la Compañía Teastral y cuenta con el apoyo de CONTIER. Las dos funciones comenzarán a las 20 y serán a la gorra.