Tezanos Pinto tendrá cine por primera vez: “Emboscada” se proyectará en un antiguo galpón ferroviario

Será este sábado 19 de septiembre, a las 20, con entrada libre y gratuita. "Emboscada", la película de Mauro Bedendo llegará a un espacio recuperado por la comuna de Tezanos Pinto, que llevaba casi medio siglo sin albergar actividades.

Nunca hubo una función de cine en Tezanos Pinto. Este sábado eso va a cambiar. A las 20, en el antiguo Galpón del Ferrocarril, se proyectará “Emboscada”, la película entrerriana dirigida por Mauro Bedendo y protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano. La entrada será libre y gratuita y habrá cantina a beneficio de la cooperadora.

El presidente comunal, Daniel Fontana, en diálogo con ANÁLISIS lo cuenta casi como un acontecimiento fundacional para el pueblo: “Nunca, nunca en la vida de Tezanos Pinto se ha proyectado una película en este lugar. Va a ser por primera vez”.

Y el lugar elegido también tiene su historia. El galpón formaba parte de la estación ferroviaria y durante los años en que pasaba el tren se utilizaba como depósito de cereales. Tiene unos 40 metros de largo por diez de ancho y, según estima Fontana, puede recibir alrededor de 450 personas con espacio suficiente para circular.

Durante décadas quedó prácticamente fuera de uso. “Hacía fácilmente más de 48 años que no se hacía un evento”, recordó. Mucho tiempo atrás, cuando todavía tenía otra vida, allí se organizaban bailes y llegaron a presentarse artistas como Ricardo Galván.

La comuna comenzó a recuperar el edificio y el terreno que lo rodea, donde incluso había crecido un cañaveral. Hubo que limpiar, reparar y volver a poner en condiciones un espacio que había quedado detenido en el tiempo.

El primer paso fue el 12 de julio, cuando allí se hizo la Fiesta Regional del Fideo. Fontana habla de esa jornada como “un antes y un después de la recuperación”. Ahora llega otra experiencia: apagar las luces, encender una pantalla y convertir por una noche aquel viejo depósito ferroviario en una sala de cine.

La película elegida tiene, además, una fuerte pertenencia entrerriana. “Emboscada” fue filmada íntegramente en Paraná y Villa Urquiza, con más de 60 actores de la provincia y participación de técnicos y músicos de la región.

El largometraje viene construyendo desde hace meses una relación particular con el público local. Se estrenó en 2025 en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), donde la convocatoria desbordó la sala. Allí estuvieron Laport, Serrano, Bedendo y buena parte del elenco y del equipo que participó de la producción.

Después volvió a Paraná. El 5 de mayo hubo una función gratuita en el Teatro 3 de Febrero y, más recientemente, el 30 y 31 de julio, se proyectó en el cine Las Tipas del Shopping Paso del Paraná.

La primera de esas dos funciones contó con la presencia de Roly Serrano. El actor acompañó la exhibición, habló con la prensa y fue recibido con un largo aplauso dentro de la sala. La respuesta del público fue tal que al día siguiente se agregó una segunda función, otra vez gratuita.

Ahora “Emboscada” sale nuevamente de la capital provincial y continúa su recorrido por Entre Ríos, antes del estreno previsto en salas de Buenos Aires hacia fin de año.

Para este sábado, la comuna invitó a vecinos de Tezanos Pinto, escuelas y habitantes de localidades cercanas. También hizo llegar la convocatoria a Oro Verde.

“Esperemos que la gente concurra y venga, además de que es libre y gratuito”, dijo Fontana.

Para Tezanos Pinto no será solamente la llegada de una película. Será, sencillamente, la primera vez que el pueblo se siente frente a una pantalla para compartir una función de cine.

La trama de "Emboscada"

La trama de la película sigue los pasos del Tano, un fotógrafo profesional y excorresponsal de la guerra en la ex Yugoslavia que, tras ser despedido de un canal de televisión por negarse a desafectar a sus compañeros en 2002, deposita su indemnización en una entidad bancaria de Buenos Aires. Tras la instauración de las medidas económicas conocidas como el corralito de 2001, el protagonista toma la decisión de adosar cartuchos de dinamita a su cuerpo para ingresar al banco y exigir la restitución de sus 150.000 dólares depositados.

La narración se centra en las consecuencias de esa acción desesperada y muestra la posterior huida del protagonista tras cumplir condena en prisión, mientras busca refugio en su pueblo natal del territorio entrerriano para escapar de policías corruptos que intentan arrebatarle el dinero recuperado.

El proyecto audiovisual pone de manifiesto situaciones vinculadas a la crisis social y económica de principios de siglo en la Argentina.