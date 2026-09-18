Arte Joven celebra la primavera y el Día del Estudiante en la Sala Mayo

La propuesta reunirá a unos treinta emprendedores, bandas locales, DJ, grupos de danza y un patio gastronómico. Se desarrollará este sábado 19 y domingo 20 de septiembre, de 16 a 22, con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Paraná realizará este fin de semana el Festival de Arte Joven, una propuesta especial por la primavera y el Día del Estudiante que reunirá a jóvenes emprendedores y artistas locales en la Sala Mayo y sus inmediaciones.

Durante las dos jornadas, el interior de la Sala Mayo contará con una feria de emprendimientos con alrededor de treinta propuestas de distintos rubros. En el espacio exterior habrá música en vivo, DJ, presentaciones de grupos de danza y un patio gastronómico con siete food trucks.

"El Festival de Arte Joven es un espacio donde los jóvenes pueden encontrarse, mostrar lo que hacen y generar también una posibilidad de ingreso. Muchos estudian y estos emprendimientos los ayudan a sostener sus estudios, mientras que otros se dedican a sus proyectos de manera exclusiva", destacó Lisandro Spahn, director de Juventudes de la Municipalidad de Paraná.

En ese sentido, señaló que el Municipio sostiene estos espacios para acompañar y visibilizar el talento local. "Tenemos artistas muy talentosos y convocantes, y es importante que sigan teniendo lugares donde puedan mostrar su trabajo", afirmó.

La programación musical tendrá distintas propuestas y géneros. El sábado se presentará DJ Rodrigo Biaggini, mientras que el domingo actuarán DJ Pato Calcina, AUGE, Aunque No Perfectamente, Tribality Studio e Hijos del Culo, con la conducción de Malena Abero y Luciana Zalazar.

La propuesta también incluirá gastronomía, cerveza artesanal, café y opciones para acompañar la jornada al aire libre. El encuentro está pensado para todas las edades y convoca tanto a vecinos de Paraná como a visitantes de Santa Fe y otras localidades de la provincia.

En la jornada del sábado a las 17, se realizará el acto de premiación de los Juegos Deportivos de la ciudad, etapa universitaria, que se desarrollaron a lo largo de esta semana en nuestra Paraná.

El Encuentro de Arte Joven es impulsado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección de Juventudes, junto a las áreas de Cultura, Deportes, Producción y Marca Paraná, en el marco de la Semana de la Ciudad Universitaria.