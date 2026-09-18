Barriletes celebra 25 años de trayectoria con una jornada artística y cultural

La comunidad de la Radio Comunitaria y Revista Barriletes llevará a cabo este sábado 19 de septiembre a partir de las 18 el encuentro denominado "FestiCumple" en su sede de calle Courreges 418, en la ciudad de Paraná. La actividad cultural busca celebrar los 25 años de historia institucional y producción social iniciados con la salida de la Revista Barriletes número cero, mediante una jornada donde se invita al público a sumarse y disfrutar de las distintas intervenciones artísticas y actividades que se desplegarán alrededor de la sede.

La grilla artística sobre el escenario contará con la actuación del grupo local Pintó Cantar, un ensamble musical que aborda géneros urbanos, populares, rioplatenses y litoraleños.

Además, se sumarán las intervenciones escénicas de la Compañía Le Feu con sus bocadillos teatrales, la presentación del grupo de punk rock Bombatómika tras más de una década de trayectoria y producciones discográficas de estudio, y la participación de Factor Fun, formación con más de un cuarto de siglo de historia en el funk, soul y disco, poseedora de los álbumes Factor Fun en vivo publicado en 2007, Funky Big Bang lanzado en 2008 y Fun Machine editado en 2020.

El programa de espectáculos musicales completará su grilla con la presentación de Bernardita Gutiérrez, joven cantante y guitarrista de 15 años exponente de la música regional que interpreta chamarritas, chamamés, zambas y chacareras. La intérprete viene de presentar en 2024 su tema Paraná, ciudad paisaje sobre textos de su abuela y de actuar en el escenario mayor del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante en enero de este año.

El cierre de la noche estará a cargo de DJ AKA Nacio.

En el lugar funcionarán puestos de feria, venta de cerveza artesanal, comidas y bebidas.

La entrada será libre y gratuita.