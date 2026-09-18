Los Bomberos Voluntarios de Hasenkamp acompañarán su aniversario con un festival

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hasenkamp llevará a cabo este sábado 19 de septiembre desde las 16 la Gran Fiesta Aniversario en el Corsódromo Municipal. La propuesta festiva apunta a festejar un nuevo año de servicio de la institución bomberil junto a la ciudadanía y reunir a las familias de la zona en una jornada de entretenimiento al aire libre.

La grilla de espectáculos sobre el escenario principal contempla una variada oferta musical de diversos géneros que comenzará por la tarde. El programa incluye las actuaciones de la Banda Municipal de Hasenkamp, el solista Santiago Stefani, la agrupación Eric Schibert y su Conjunto, la banda La Mezcla y su doble estilo, la propuesta festiva La Hora de lo que Pinte y el grupo Los Hermanos Gotte.

A la oferta musical se sumarán las presentaciones de danza tradicional a cargo de agrupaciones y ballets folclóricos de la región, con el Ballet Sixto Huinca, Los Garceritos y el Grupo Folclórico Bucaré.

Además de los shows artísticos en vivo, el predio del Corsódromo dispondrá de un paseo de artesanos y emprendedores locales para el recorrido del público, juegos de peloteros los más pequeños, y un servicio de cantina con distintas ofertas gastronómica.

El ingreso será con aporte voluntario.