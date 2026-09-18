Plim Plim llega este sábado al Teatro 3 de Febrero con su nuevo show musical

“Energía Musical Recargada” se presentará este 19 de septiembre, a las 15, con una propuesta que reúne canciones, baile, juegos y participación del público.

Plim Plim volverá a encontrarse este sábado con el público de Paraná. El personaje infantil creado por Guillermo “Tita” Pino llegará al Teatro Municipal 3 de Febrero con “Energía Musical Recargada”, un espectáculo en formato recital pensado para chicos y familias.

La función comenzará a las 15 y tendrá en escena a Plim Plim junto a Nesho, Hoggie, Bam, Aquarella y Mei Li. Música, baile, juegos y momentos de interacción forman parte de una puesta que recupera varios de los elementos que hicieron popular al personaje.

El repertorio incluye canciones conocidas por varias generaciones de chicos, entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y “Abejita Chiquitita”. Esta última se convirtió en uno de los mayores éxitos del universo Plim Plim y, según informó la producción, supera los 1.500 millones de reproducciones en YouTube.

Más allá del entretenimiento, la propuesta mantiene uno de los rasgos centrales del proyecto: trabajar, a través de canciones e historias, con valores positivos y hábitos saludables.

Plim Plim atraviesa además una etapa de fuerte expansión. En 2025 recibió el Martín Fierro al Mejor Infantil y ese mismo año llevó su espectáculo a más de 70 ciudades de diez países.

La presentación en Paraná será este sábado 19 de septiembre, a las 15, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Las entradas continúan a la venta a través de Platea VIP.