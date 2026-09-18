Salpicón de comedia: cinco humoristas una la noche de stand up

El elenco de humoristas integrado por los comediantes Alejandro Haimovich, Marita Cortés, Ale Carnero, Carito Vergara y Eve Schneider se presentará este sábado 19 de septiembre a partir de las 21 en el espacio cultural Casa Encendida (Andrés Pazos 179) de la ciudad de Paraná.

La propuesta artística, titulada "Salpicón de comedia", consistirá en una función colectiva de stand up que busca compartir una velada de entretenimiento humorístico en el marco del cambio de estación.

A lo largo de la jornada, cada uno de los cinco artistas subirá al escenario de manera individual para desplegar su rutina ante el público, repasando distintas anécdotas e historias.

Durante la noche, habrá sorteos y entrega de premios.

Como es habitual, el espacio ofrecerá su servicio gastronómico con opciones de bebidas y comidas.

La modalidad de acceso será de contribución a la gorra. Para reservas, comunicarse al 343 6959750.