Samba na Esquina celebra la primavera en La Vieja Usina rumbo a sus 20 años

La agrupación paranaense presenta este viernes “Melhor é viver cantando / Vol. 2”, una nueva roda de samba que forma parte del camino hacia sus dos décadas de trayectoria. El encuentro será a las 21, en La Vieja Usina, con artistas invitados, sorpresas y servicio de cantina. Una nueva celebración que tendrá como excusa la llegada de la primavera, pero también los casi 20 años de recorrido del grupo.

La propuesta comenzará a las 21, en la Sala Verónica Kuttel del centro cultural ubicado en Gregoria Matorras 861, y volverá a recuperar una de las formas de encuentro que más identifica a Samba na Esquina: la roda.

En ese formato, los músicos se ubican formando una ronda en el centro del espacio y el público baila alrededor. No hay una separación rígida entre escenario y platea; la música circula y la participación de quienes acompañan forma parte de la propia dinámica del encuentro.

La noche incluirá además artistas invitados y algunas sorpresas, en una serie de presentaciones que el grupo viene realizando como antesala de otro de sus encuentros emblemáticos: la tradicional Fiesta de Año Nuevo.

Casi dos décadas de samba en Paraná

Samba na Esquina nació en Paraná en 2006 y desde entonces construyó un repertorio centrado en la Música Popular Brasileña, especialmente en el samba y en composiciones de autores representativos del género.

La formación actual está integrada por Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Wanda Gaioli en voces; Juan Ignacio Bonetti en voz y cavaquinho; Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas; Mauricio Guastavino en voz y percusión; e Iván Petrich, Diego Sánchez y Gonzalo Díaz en percusión.

A lo largo de estos años, el grupo se presentó en escenarios locales y regionales y fue construyendo una de sus celebraciones más reconocidas: la denominada “Fiesta del 31”, nacida originalmente en la esquina de San Martín y Victoria como una reunión de músicos y amigos para recibir el año nuevo.

Con el crecimiento de la convocatoria, aquella celebración debió trasladarse a espacios de mayor capacidad y en noviembre de 2023 fue declarada de Interés Cultural provincial.

Entradas

Las entradas anticipadas para la presentación de este viernes tienen un valor de 12.000 pesos y pueden adquirirse comunicándose al 343 4755998 (Juan). También habrá entradas disponibles en puerta.

Durante la noche funcionará además un servicio de cantina con comidas y bebidas.

La cita será este viernes 18 de septiembre, a las 21, en La Vieja Usina, para una nueva roda que encuentra a Samba na Esquina celebrando la primavera y, al mismo tiempo, acercándose a sus primeros 20 años de música.