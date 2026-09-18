Un encuentro de moda reunirá diseño regional y nacional en La Vieja Usina

El Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, situado en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná, albergará este sábado 19 de septiembre desde las 19 el encuentro Global Fashion Gallery Paraná 2026, una jornada dedicada a la indumentaria que convocará a creadores consagrados, marcas emergentes y nuevas figuras del sector local, provincial y nacional.

La propuesta fue planteada como una plataforma de exhibición en pasarela y espacio de vinculación profesional, con el propósito consolidar a la capital entrerriana como un punto estratégico para el desarrollo de las industrias creativas y la innovación textil.

El programa del evento contempla el desfile de colecciones desarrolladas por diseñadores de amplia trayectoria junto al trabajo de talentos emergentes de la región y del país, con propuestas que van desde la confección a medida hasta el diseño de indumentaria de autor. Este recorrido por las pasarelas busca visibilizar la capacidad de la cadena de valor textil.

La actividad será arancelada y contará además con una iniciativa solidaria, por lo que se solicita asistir con un alimento no perecedero al momento del ingreso. Los insumos serán entregados a la organización Suma de Voluntades para su distribución entre familias en situación de vulnerabilidad.