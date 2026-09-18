"Una gaviota en el río" cierra la temporada con una última función

El grupo de actores que integra el elenco de la obra "Una gaviota en el río" ofrecerá su última función de la temporada este sábado 19 de septiembre a las 21 en El Callejón de los Sueños, ubicado sobre Alameda de la Federación 453 en la ciudad de Paraná.

La puesta en escena, adaptada y dirigida por Raúl Eusebi a partir de las reflexiones teóricas y narrativas del autor clásico Antón Chéjov, aborda las complejidades de los vínculos interpersonales y la propia práctica artística del teatro.

La pieza es interpretada por un extenso cuerpo actoral conformado por Juani Brizuela, Chiara Gerard, Raquel Vallenari, Delfina Piceda, Franco Dominguez De Lisa, Emilia Guaita, Marcelo Atelman, Sonia Weimer, Elena Puentes, Andrea Orduna, Liliana Codina, Ana Kuster, Ezequiel Bloj, Javier Farias Ruhl, Felipe Cassina, Jonathan Acuña, Clari Malvasio, Catalina Valente, Sergio Noro, Patricia De Lisa, Etel Suñe, Olga Haim, Clari Varela y Vittorio Lui.

La propuesta técnica que acompaña al elenco sobre las tablas incluye el trabajo de Carlos Sánchez en el diseño de la escenografía y de la imagen, la labor de Griselda Yuyi Cotti en la confección del vestuario, y la tarea de Sergio Noro a cargo del diseño e iluminación.

El elenco perteneciente a Teatro del Callejón llevó a cabo una serie de presentaciones durante los meses de agosto y septiembre, siendo esta su función de cierre.

La pieza teatral es apta para todo público.

Las entradas pueden adquirirse a través del 343 5192319 (Micaela) o 343 4198244 (Lorena).