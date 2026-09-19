Los Nocheros cerrarán en Paraná su gira nacional por los 40 años

El grupo salteño llegará a la capital entrerriana con Nocheros, 40 años. El show, una propuesta que recorre las canciones más representativas de su trayectoria. La presentación será el 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, en San Martín 15/35.

Los Nocheros eligieron Paraná para cerrar la gira nacional con la que celebran sus 40 años de trayectoria. El grupo se presentará el próximo 25 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones, con un espectáculo especialmente armado para recorrer distintas etapas de su historia.

Bajo el nombre Nocheros, 40 años, el show recupera buena parte del repertorio que acompañó al conjunto durante cuatro décadas y que llevó al grupo salteño a convertirse en una de las formaciones de mayor alcance popular dentro del folclore argentino.

La historia de Los Nocheros comenzó en Salta en 1986. Desde entonces, el grupo construyó un repertorio en el que el folclore convivió con la canción romántica y logró ampliar considerablemente el público tradicional del género.

A lo largo de ese recorrido editó más de 25 discos, obtuvo Premios Gardel, recibió nominaciones a los Latin Grammy y llevó su música a escenarios de Argentina y otros países.

Canciones como Entre la tierra y el cielo, Signos, Roja boca y Canción del adiós forman parte del repertorio elegido para esta gira aniversario, concebida como un repaso por diferentes momentos de la carrera del conjunto.

La presentación en Paraná tendrá una particularidad: será la última fecha de la gira nacional por los 40 años, por lo que el concierto en el Centro Provincial de Convenciones funcionará también como cierre de esta etapa de celebraciones.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y también pueden adquirirse de manera presencial en Flamingo Bar.