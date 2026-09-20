Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa llegan a Paraná con "Las hijas"

La comedia escrita por Ariadna Asturzzi y dirigida por Adrián Suar se presentará el sábado 26 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. La obra pone en escena a tres hermanas frente al avance del Alzheimer de su madre y abre preguntas sobre el cuidado, la memoria y los vínculos familiares.

Florencia Peña, Soledad Villamil y Pilar Gamboa llegarán a Paraná con Las hijas, la obra de Ariadna Asturzzi que tendrá una función el próximo sábado 26 de septiembre, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero.

Después de su temporada en la calle Corrientes, la producción inició una gira por Argentina y Uruguay. La puesta marca además el debut de Adrián Suar como director teatral, con producción general de Preludio y Suar.

La historia reúne a tres hermanas ante una situación que las obliga a volver sobre su propia historia familiar: su madre, Elena, tiene Alzheimer y deben decidir cómo acompañarla.

Elena fue jueza y también una madre presente, exigente y firme, alguien que, según plantea la obra, no siempre consiguió dejar las reglas y la autoridad fuera de su casa. Pero pronto aparece una dificultad mayor: cada una de sus hijas recuerda a una madre diferente.

Inés, interpretada por Soledad Villamil, es una tarotista reconocida, capaz de leer el futuro pero enfrentada ahora a algo para lo que no parece haber anticipación posible. María José, a cargo de Florencia Peña, es psiquiatra forense y conoce toda clase de patologías, aunque ese saber profesional no le alcanza para resolver qué hacer frente al deterioro de su propia madre.

Roberta, interpretada por Pilar Gamboa, es una artista plástica que pasó por distintas carreras sin terminarlas y sostiene un emprendimiento de catering con destino incierto.

Las tres se encuentran para tomar decisiones concretas, pero la conversación comienza a remover algo más profundo. Surgen diferencias, recuerdos y también la evidencia de que la misma mujer ocupó lugares distintos en la vida de cada una.

Desde allí, Las hijas se mueve entre la comedia y momentos de mayor carga emocional para abordar qué sucede cuando los roles familiares empiezan a invertirse: las hijas que deben cuidar a quien siempre las cuidó y una madre que lentamente deja de ser aquella figura sobre la que cada una construyó parte de su identidad.

La memoria ocupa un lugar central en la obra. No solamente por la enfermedad de Elena, sino también por aquello que cada hermana conserva —o reconstruye— de su propia infancia. De allí una de las ideas que atraviesa la pieza: cada uno tiene la madre que recuerda.

Entre el humor y la incomodidad, la obra pone en discusión el amor, el deber, las diferencias entre hermanas y la dificultad de aceptar aquello que ya no puede revertirse.

Las hijas se presentará el sábado 26 de septiembre a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná. Quedan muy pocas entradas y están a la venta en la boletería del teatro, 25 de Junio 60, y también a través de Plateavip.