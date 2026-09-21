Abrió la inscripción para el taller virtual de escritura "Una zamba con la luna"

La escritora, editora y gestora cultural Juliana Ávila llevará a cabo durante los días martes del mes de octubre de 18:30 a 20 un taller de escritura creativa titulado "Una zamba con la luna" en formato virtual. La propuesta no requiere experiencia previa.

El taller está planteado como un espacio de encuentro para escuchar música, leer, escribir, debatir y explorar la propia creatividad, tomando como eje temático para esta edición especial denominada "Noche de brujas" aspectos vinculados a la mística femenina, la herencia de las grupalidades y los saberes compartidos entre mujeres.

El espacio pedagógico y de intercambio propone encuentros semanales de una hora y media de duración diseñados para pausar las dinámicas cotidianas e impulsar la producción escrita.

A lo largo del mes, la coordinación acompañará el desarrollo de diarios personales, el inicio o la reanudación de proyectos literarios particulares y el ejercicio de la palabra como herramienta de desahogo y expresión libre.

Juliana Ávila cuenta con trayectoria en el sector del libro como escritora, gestora cultural y fundadora en 2024 de la editorial independiente Flor del Ceibo, sello dedicado exclusivamente a la publicación de obras de autoras mujeres. Además, se desempeña en la prestación de servicios editoriales particulares para el acompañamiento de procesos de autopublicación y coordina de manera periódica talleres literarios en modalidades tanto presencial como a distancia.

Para inscribirse o solicitar más información, comunicarse por mensaje privado al @juliavilaw.