Carolina Kopelioff, la chica Disney que supo meterse en el barro y que ahora será una carmelita descalza

Es la protagonista de "Cautiva", la miniserie basada en el caso real de una joven que se internó en un convento de clausura y sufrió vejaciones durante 14 años. A los 30, ya fue una de las protagonistas de "Soy Luna", una de las jóvenes de la serie "Cromañón", la hija de Verónica Llinás en "En el barro" e hizo "La gaviota", de Chéjov, en el San Martín. Carolina Kopelioff, la protagonista de "Cautiva" viene encadenando éxitos en streaming y teatro y mantuvo un diálogo con Clarín.

De haberse dedicada al hockey, el deporte que jugó en su infancia y adolescencia, no hubiera sorprendido que Carolina Kopelioff estuviera celebrando hoy el título mundial que ganaron Las Leonas. Seguramente sería parte del equipo y habría festejado al menos un gol propio. Algunas dotes tiene esta chica, más allá de su innegable talento: carisma, disciplina y esa condición única de estar en el lugar justo en el momento adecuado.

Carolina Kopelioff es ahora la protagonista de Cautiva, una miniserie dramática que se estrenó este viernes 18 de septiembre. Está basada en un caso real, el de una joven que entra a un convento de clausura de las Carmelitas descalzas y sufre catorce años de abusos y violencia por parte de la madre superiora.

La miniserie se ve por TNT, con capítulos estreno una vez por semana, y está completa en Flow desde el sábado 19 de septiembre. Son seis episodios dirigidos por Paula Hernández y Jazmín Stuart y en el elenco hay nombres de peso, comenzando por el de Lorena Vega (la madre superiora), Rita Cortese y Julieta Zylberberg.Este personaje dramático (no sólo por la serie, sino por el drama real que atravesó la protagonista) no es el único que debió transitar Kopelioff en los últimos tiempos. De hecho, viene de actuar en En el barro, la serie carcelaria en la que hizo de una de las internas de La Quebrada, el penal en el que el personaje de su madre (Verónica Llinás, "La Gringa") era una de las capangas, imponiendo su ley a pura violencia. Y también actuó en la serie Cromañón, que la marcó.

Además, Kopelioff figura como una de las protagonistas de Catedrales, una serie que se estrenó el 16 de septiembre en Prime Video, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, y que cuenta a través de dos líneas temporales cómo una familia se enfrenta a la verdad después de un asesinato ocurrido hace treinta años.

Pero el principio, al menos en la ficción, fue más liviano: Carolina fue una chica Disney, su primer trabajo profesional lo tuvo en Soy Luna, donde interpretaba a Nina Simonetti, con tal solvencia que en 2017 fue premiada como actriz favorita en los Nickelodeon Kids' Choice Awards Argentina.

De Disney a la cárcel y de allí al convento, el recorrido de Carolina sabe de esfuerzos, de castings fallidos y hasta de algún clásico en el Teatro San Martín, para el que se había preparado toda la vida.

Una chica de comedia musical

Ahora, a los 30 años, Kopelioff, en diálogo con Clarín, dice que empezó desde muy chica y que todo lo que logró fue "producto de trabajo, de búsqueda, de intentar encontrar proyectos que me copen, que me desafíen".

"Toda la vida fui a un colegio de educación por el arte -confiesa-. Y tuve la suerte de que mis viejos siempre me apoyaron. Fui a La Escuelita, un jardín en la primaria de educación por el arte, después fui al colegio de la ciudad que también es colegio artístico. Y siempre hice comedia musical, hasta que me presenté en el casting de Soy Luna".

-¿No querías otra cosa más que cantar y actuar?

-Más que nada, actuar. Empecé haciendo comedia musical, pero después fue la actuación lo que más me motivó. Y no fue un mandato familiar, mi papá es arquitecto y mi mamá, psicóloga. Fue un deseo, algo muy mío. Como siempre me fue muy bien en el colegio, por ahí pensaban que iba a hacer una carrera universitaria. Pero enseguida empecé a trabajar y ellos siempre me bancaron mucho.

Lorena Vega, como la madre superiora que hace sufrir a Carolina Kopelioff en "Cautiva".

Carolina era alumna de Nora Moseinco, una profesora que cuenta con muchísimos chicos que se hicieron famosos luego de estudiar con ella (todos los Magazine for fai, por ejemplo), y allí, por un mail, se enteró del casting para Soy Luna. Aunque ya tenía experiencia en otras audiciones en las que no había resultado elegida.

"Esa es la parte que no se cuenta nunca -admite-. Uno va tomando clases y formándose. Pero siento que todos los proyectos que me fueron sucediendo, tuvieron que ver con mi crecimiento profesional y personal. Para mí fue muy importante Supernova, una serie que dirigió Ana Katz. Fue como mi primer proyecto más 'adulto', entre comillas, para que se me vea desde otro lado que no sea solamente Disney".

A eso nos referimos cuando hablamos de estar en el momento y el lugar justo. Enumeremos: Nora Moseinco, Disney, Ana Katz (una cineasta de primer nivel). Y siempre Carolina Kopelioff allí, aportando, aprendiendo y creciendo. Y más cerca, Verónica Llinás, Lorena Vega, Rita Cortese...

-¿La admiración por toda la gente con la que trabajás o trabajaste, te deja relacionarte con ellos como pares?

-Obviamente sentís admiración y todo, pero creo que lo más lindo es sumarte al juego del otro, ¿viste? Contagiarte también de la sabiduría. Porque cada uno trae algo súper distinto. Ver a Verónica Llinás tan de cerca y trabajar juntas es espectacular, porque ves cómo ella se entrega, cómo juega a fondo todo. Es puro aprendizaje y también admiración.

Un sueño cumplido

Carolina Kopelioff se entrevistó con Silvia, la mujer del caso real que inspiró "Cautiva".Carolina Kopelioff se entrevistó con Silvia, la mujer del caso real que inspiró "Cautiva".Carolina está de novia, pero vive sola. Su etapa de jugadora de hockey federada fue representando a CUBA (Club Universitario de Buenos Aires). Le encantaría, y lo dice con una sonrisa de esperanza, "que en alguna película o serie me den el papel de una jugadora de hockey". Igual, por su condición de deportista, sigue entrenando -ya no con bochas y palos-, sino que sale a correr y hace danza contemporánea, canto y yoga.

Al momento de poner música, se declara fanática de Charly García y cuenta que también sigue de cerca la escena indie nacional.

Y cuenta que el año pasado pudo cumplir un sueño (o dos): trabajar sobre las tablas del Teatro San Martín y con el papel para el que se había preparado toda su vida."Llegué audicionando, también -dice-. Hicieron un laboratorio en el San Martín, que fue un proceso que primero era un casting abierto y después directamente con Rubén Szuchmacher, el director. Trabajamos una semana con él los 32 seleccionados y quedamos cuatro".

Y sigue, emocionada: "Hice de Nina, en La gaviota, la obra de Chéjov. Un sueño, de verdad. Es el personaje que toda actriz quiere hacer. Cuando estudiás actuación -lo que hice hasta hace muy poco tiempo-, a todos lados llevás un monólogo. Yo llevaba el de Nina en La gaviota, imaginate. Era: 'En algún momento me va a tocar hacer esto'. Y me tocó. Y en el San Martín".

La carmelita y su sufrimiento

Volvemos a Cautiva, donde Carolina Kopelioff es Clara, una chica que entra al convento de monjas de clausura a los 18 años, y la tienen ahí secuestrada, torturada psíquica y físicamente, durante 14 años. Cuando sale, a los 32, intenta reconfigurar su vida y hacer justicia por lo que le sucedió.

Carolina Kopelioff, de cuerpo entero. También está en plataformas con "Catedrales", basado en una novela de Claudia Piñeiro.Carolina Kopelioff, de cuerpo entero. También está en plataformas con "Catedrales", basado en una novela de Claudia Piñeiro.-¿Viste algo de la serie? ¿Cómo te sentiste con ese papel tan pesado?

-Sí, algo vi. Es fuerte. No me había pasado casi nunca. Paula Hernández, una de las directoras, me dijo que quería que yo viera una de las escenas de tortura en el monitor, para marcarme algo del papel. Y me dio impresión, honestamente.

-Sentiste ese sufrimiento...

-Sí, pero es como que uno se entrega tanto a eso, que te olvidás. Eso es lo más lindo que pasa en la actuación: te olvidás de vos, de tu imagen, de todo. No importa, estás entregado a lo que hay que hacer. Pero después cuando lo ves, decís "ah, bueno, esto es muy fuerte". Y también es fuerte saber que es un caso real.

-¿Tuviste contacto con la mujer que sufrió todo eso?

-Sí, hablé con la chica real del caso, Silvia. Me brindó mucha información, me abrió su corazón. Me contó un montón de cosas. Fue muy importante para mí, y durísimo también. Como actor, poder tener acceso a esas cosas, es maravilloso. Yo no sabía ni que había existido el caso. Seguramente hay muchos en estos lugares de clausura de los que nadie sabe mucho lo que pasa adentro. Es como darle un poco de luz a un lugar que nadie conoce, una vida paralela muy distinta, con otras reglas. Realmente, otro mundo.

-Me asombra el tema de sacarse y ponerse al chip. Te juntás con la chica que sufrió todo esto. Te carga con una mochila que te sirve un montón para actuarlo, pero cuando lo tenés que abandonar, ¿cómo hacés?

Yo no me llevo el personaje conmigo. Aunque estos casos reales te tocan, obviamente. La serie Cromañón fue todavía más dura. Una termina de filmar y queda angustiada, por ahí no te podés dormir o tenés pesadillas. Esas cosas pasan porque es tan real cómo lo hacen para la ficción, que es muy fuerte. En Cromañón también charlé con sobrevivientes y fue muy tremendo. En Cautiva, me iba muy cansada físicamente, por las muchas escenas de tortura y demás. Por ahí te sirve juntarte un rato con amigos, ir a entrenar un poco, cambiar la energía, ponerte una ropa cómoda. Yo estaba con el hábito 12 horas por día. Es una exigencia física muy agobiante. Entonces, ya con ponerme mi ropa me sentía mejor.

Carolina se define como "planificadora", por lo que seguramente su carrera seguirá deparando sorpresas y novedades. Aprovechando la internacionalidad de las series (todas se ven en muchísimos países, en algunos casos en más de 240), tiene también un representante internacional, cosa de poder expandirse y trabajar en otros lados. Aunque asegura que la Argentina es "lo mejor", le gusta conocer gente nueva, experimentar lugares. Ella dice que la vida la sorprenderá. Pero lo cierto es que hasta ahora supo muy bien cómo estar en el lugar justo en el momento adecuado.

Fuente: Clarín, Walter Domínguez.