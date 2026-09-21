Coral Ecos celebra 30 años con un concierto en Paraná

Coral Ecos celebra 30 años con el canto este viernes a las 20, en el auditorio de la UCA, con entrada libre y gratuita.

Coral Ecos celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto especial este viernes 25 de septiembre, a las 20, en el Auditorio de la Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires 239, Paraná. La entrada será libre y gratuita.

La agrupación estará dirigida por Magdalena Caraffa, con Patricia Osman como auxiliar en técnica vocal y la participación de Francisco Serra como pianista invitado.

El programa recorrerá diferentes estilos y autores, en una propuesta dividida en dos partes. En el primer tramo se interpretarán, entre otras obras, Calle Colonial, de Eduardo Grau; Indiecito dormido, de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro; Suite Nordestina y Cantate Domino, de Mark Hayes.

La segunda parte incluirá Indianas, de Carlos Guastavino; Adiós Nonino, de Astor Piazzolla; Tango en tres, de Eduardo Rovira; Antes que el sol, de Emilio Dublanc, y Candombe de la Solapa, de Jorge Mockert.

El repertorio incorpora además poesías y versiones corales de diferentes compositores y arregladores, dentro de una selección que busca mostrar la diversidad musical trabajada por el coro a lo largo de su recorrido.

El concierto tendrá un carácter especialmente significativo para Coral Ecos, que alcanza este año las tres décadas de actividad y eligió celebrarlas con una presentación abierta al público.

La cita será el viernes 25 de septiembre, a las 20, en el Auditorio UCA de Paraná, con entrada libre y gratuita.