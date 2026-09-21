"La República de la Vereda": el libro sobre la memoria del carnaval en Paraná

Habrá un encuentro sobre la historia y los recuerdos del carnaval paranaense.

Este miércoles 23 de septiembre a partir de las 19:30 se presentará La República de la Vereda, una obra literaria dedicada a reconstruir la historia y la memoria del carnaval paranaense. La actividad cultural tendrá lugar en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bulevar Racedo 250) de Paraná.

La obra fue escrita por la referente cultural e investigadora Nora Aracil con la intención de recuperar las voces, los relatos y las vivencias que forjaron una de las expresiones populares más representativas de la ciudad, luego de un proceso que demandó más de doce años de investigación ininterrumpida por parte de la autora.

La concreción, el diseño y la posterior impresión de este material bibliográfico fueron posibles gracias a la obtención de un premio otorgado por el Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias (Feicac), que permitió materializar el extenso trabajo de recopilación documental y testimonial.

La publicación busca reconstruir acontecimientos, repasar fechas y antiguas ediciones, pero también tiene la intención de establecer una base para generar preguntas y abrir espacios de análisis sobre el presente y el futuro de esta manifestación popular y barrial.

Durante la jornada programada para este miércoles, la presentación estará acompañada por diversos referentes del sector, incluyendo la participación de integrantes de la Red de Artistas del Carnaval Paranaense y miembros del Museo del Carnaval de Paraná.

La entrada será libre y gratuita.